聽新聞
0:00 / 0:00

平溪鐵道放天燈擬開放 鐵道局修法

聯合報／ 記者邱瑞杰胡瑞玲／連線報導
鐵路警察勸離在鐵軌放天燈遊客。聯合報系資料照片／記者吳淑君攝影
鐵路警察勸離在鐵軌放天燈遊客。聯合報系資料照片／記者吳淑君攝影

YouTuber在新北市平溪鐵道天燈，被檢舉受罰，事後拍道歉影片，背景卻滿是其他違規民眾。立委廖先翔說，已要求鐵道局增列觀光文化活動專案許可規範，兼顧鐵道安全和觀光。鐵道局昨表示，修正條文草案已報交通部，另須與鐵路機構研議配套方案。

經營旅遊頻道YouTuber「菜苔苔與菜生生」，上傳1家4口到十分鐵道放天燈影片，被檢舉違規進入鐵軌，鐵道局依鐵路法開罰4萬元。事後兩人重回現場拍攝道歉影片，提醒其他遊客不要像他們一樣觸法，但畫面中不少遊客在軌道放天燈，網友解讀是很高明的反諷。

廖先翔說，平溪、十分的遊客在鐵道放天燈由來已久，多次與鐵道局討論修法可行性。他說，平溪天燈是台灣觀光的象徵，不應因法規不合時宜，被迫消逝。

廖先翔表示，日前已在立法院交通委員會臨時提案推動修法，獲得通過。他要求鐵道局修正鐵路法第57條，增列觀光文化活動專案許可規範，送交通部審議，建立天燈施放與鐵路安全並行的制度性解方。

平溪天燈業者說，十分地區觀光紅到國外，卻違反現行法令，實在兩難；如果不能在鐵軌放天燈，可能外國人就不會來了，1年10幾億元的產業鏈就斷了。

YouTuber被罰後，十分地區天燈業者已有默契，不再引導遊客進入鐵軌放天燈，告知可在鐵道旁施放，但「個人行為」店家不過問。業者也說，平溪線火車班次約1小時1班，列車將通過時會吹哨提醒，避免意外。

2023年至今年8月，鐵路警察局共移送23件類似違法案件，多為天燈商家及社群媒體照片檢舉等。鐵道局表示，昨已修正條文草案並陳報交通部，辦理後續法令修正預告作業，其中開放範圍或時段，須與鐵路機構建立安全配套，以確保兼顧行車安全與地方觀光需求。

天燈 平溪 鐵道 廖先翔

延伸閱讀

十分鐵道放天燈修法解套？鐵道局：鐵路法修正條文草案今報交通部

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

藍委廖先翔被控竊佔國有地蓋莊園 士檢不起訴處分

相關新聞

新制甫上路 蛋農、蛋商報價不同步

不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自九月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，然而新制上路才第二天，卻出現蛋商...

肺癌早篩早治 專家盼健保資源前移

自一一一年七月，我國創全球之先，推出公費LDCT（低劑量電腦斷層）肺癌篩檢，同時含括肺癌家族史、重度吸菸者兩大族群，成全...

台再放寬福島食品 日農相小泉進次郎：積極正面舉措

中央社報導，台灣對日本福島五縣食品管制再放寬，日本農林水產大臣小泉進次郎二日在內閣會議後的記者會上表示，「這是很積極正面...

平溪鐵道放天燈擬開放 鐵道局修法

YouTuber在新北市平溪區鐵道放天燈，被檢舉受罰，事後拍道歉影片，背景卻滿是其他違規民眾。立委廖先翔說，已要求鐵道局...

桃消新系統11秒通報 院前葉克膜啟動

人命搶救分秒必爭，桃園市消防局三民分隊謝明達與廖松信共同研發「NFC（近場無線通訊）結合院前評估網頁系統」，將到院前啟動...

願祢受讚頌10周年慶典 植樹護地球

教宗方濟各2015年頒布「願祢受讚頌」通諭，適逢10周年。提醒世人「萬物相互關聯」，呼籲以良知與具體作為回應生態危機。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。