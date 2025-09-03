國軍歷史文物館 在地不滿改建高檢署大樓

北市中正區原國軍歷史文物館、國軍藝文中心歇業閉館後拆除建物，現由法務部接手，將建高檢署辦公大樓，北市都發局昨召開都市設計審議幹事會，多位里長、商圈業者不滿原承諾要做藝文特區卻變大樓，昨赴市府抗議。都發局表示，會將在地聲音納入會議紀錄。

原國軍歷史文物館、國軍藝文中心位於西門町周邊，2021年歇業閉館後交由國有財產署，再交給法務部，今年3、4月整地完成。在地建國里長許瀞尹發現，高檢署未辦公聽會或說明會，就決定要建辦公大樓，昨邀里長、商圈業者到市府大樓前抗議，在地議員吳志剛、洪婉臻也出席。

許瀞尹說，這塊地面積達2000坪，8年前國防部承諾要做藝文特區，還有商辦、旅宿，後續卻變成法務部接管並舉辦拆遷說明會，她一再追問，法務部才講要蓋10層樓高、地下5層樓的高檢署辦公大樓。

據她了解，大樓將有法警備勤、毒品庫房、押解動線與安檢系統，擔心將迎來一輛輛載運犯人的囚車及陳抗，更與熱鬧西門町商圈格格不入，也與土地使用分區與分區本旨不符。

附近的榮町商圈業者擔心，未來會變成類似土城看守所，讓外人留下不好印象，尤其緊鄰總統府、立法院，若擴大封路將影響商圈。

北市都發局都市設計科長謝佩珊收下陳情，表示此案由台北地檢署提出開發申請，都發局為審議單位，昨第一次都市設計審議幹事會主要針對行政技術、開發法令規定查核，該地使用分區為第四種商業區，依法可做為公務機關及商業使用。

謝佩珊說，會將陳情聲音納入幹事會紀錄，依規定，開發單位應於收到會議紀錄30天內再提送修正後資料續審，也可申請展延，後續會提醒北檢加強與民眾溝通。