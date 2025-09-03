新北再生家具特賣 學生證享優惠

每到開學季，新北市環保局會辦「小家電暨家具特賣會」，今年準備超過300件二手家具及家電，開賣日為9月4日、13日下午1時30分至5時，在新店區再生家具展售中心，持學生證即可享每滿500元現折100元優惠。

再生家具展售中心主力產品包括檯燈、氣炸鍋、吹風機等小家電，還有桌椅、沙發、收納櫃等家具，兼具實用與平價，深受租屋族、房東等人青睞。

展售通路包含實體及網路，固定在每月第一周的周四，及第二、四周的周六開放購買，民眾也可透過「再生家具拍賣網」線上選購。若家中有閒置但仍堪用的家具與家電，也可提供給「幸福小站」，由專人媒合給有需求的弱勢家庭，延續物品價值。

環保局指出，再生家具展售中心2020年成立以來，吸引近3700人到訪，累計售出超過2300件二手家具，所得62萬元挹注新北市好日子愛心大平台，讓愛滾動。

環保局長程大維說，選購再生家具不僅能省錢，也減少資源浪費，發揮循環再利用精神。