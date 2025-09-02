台南夏日音樂節將軍吼本周登場 交管措施曝光
邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，今年分別以「鯤鯓開吼」、「將軍燃炸」兩大主題開唱，活動連續2天也將搭配煙火秀，預計吸引大批遊客朝聖，南市觀旅局今也曝光活動交管措施及動線，希望讓遊客前往聆聽時，交通行程能便利又順暢。
觀旅局表示，為維護活動現場秩序與交通順暢，活動2天皆從早上11點開始交管，請民眾配合交管人員指示依規畫動線行駛與停車，同時也鼓勵參加民眾可多加利用大眾運輸工具，或可付費預約與活動合作的計程車往返將軍漁港。
觀旅局也說明，因應煙火施放場域及演唱會廣場管制，將軍漁港南、北堤禁止人車進入，且今年因風災影響，將軍漁港部分設施仍待進一步整修，活動現場部分區域非經許可均禁止進入；將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路屆時也將進行交管，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。
另外，自行騎車或開車的民眾請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放在會場周邊指定區域，現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務。
觀旅局提到，為方便民眾前往，交通局配合活動除既有藍10、藍20公車班次外，也加開佳里站至將軍漁港加班車，歡迎遊客搭乘大眾運輸工具前往；未能親臨現場一起嗨的民眾也可透過市長臉書、台南夏日音樂節臉書及有線電視YT等平台觀賞直播。
觀旅局也提醒民眾，台南氣候炎熱，且近期午後易有雷陣雨發生，請民眾除做好防曬措施外，也可攜帶雨具並適時補充水分，參與活動時務必注意自身安全，切勿擅自闖入管制區域以及臨水區域，以免發生危險。更多活動及交通資訊可洽「2025台南夏日音樂節」官網、臉書粉絲專頁等洽詢。
