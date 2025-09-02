快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

台南夏日音樂節將軍吼本周登場 交管措施曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，今年分別以「鯤鯓開吼」、「將軍燃炸」兩大主題開唱，活動連續2天也將搭配煙火秀，預計吸引大批遊客朝聖。圖為往年將軍吼煙火秀。圖／南市觀旅局提供
邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，今年分別以「鯤鯓開吼」、「將軍燃炸」兩大主題開唱，活動連續2天也將搭配煙火秀，預計吸引大批遊客朝聖。圖為往年將軍吼煙火秀。圖／南市觀旅局提供

邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，今年分別以「鯤鯓開吼」、「將軍燃炸」兩大主題開唱，活動連續2天也將搭配煙火秀，預計吸引大批遊客朝聖，南市觀旅局今也曝光活動交管措施及動線，希望讓遊客前往聆聽時，交通行程能便利又順暢。

觀旅局表示，為維護活動現場秩序與交通順暢，活動2天皆從早上11點開始交管，請民眾配合交管人員指示依規畫動線行駛與停車，同時也鼓勵參加民眾可多加利用大眾運輸工具，或可付費預約與活動合作的計程車往返將軍漁港

觀旅局也說明，因應煙火施放場域及演唱會廣場管制，將軍漁港南、北堤禁止人車進入，且今年因風災影響，將軍漁港部分設施仍待進一步整修，活動現場部分區域非經許可均禁止進入；將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路屆時也將進行交管，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。

另外，自行騎車或開車的民眾請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放在會場周邊指定區域，現場將彈性安排往青鯤鯓境內接駁車服務。

觀旅局提到，為方便民眾前往，交通局配合活動除既有藍10、藍20公車班次外，也加開佳里站至將軍漁港加班車，歡迎遊客搭乘大眾運輸工具前往；未能親臨現場一起嗨的民眾也可透過市長臉書、台南夏日音樂節臉書及有線電視YT等平台觀賞直播。

觀旅局也提醒民眾，台南氣候炎熱，且近期午後易有雷陣雨發生，請民眾除做好防曬措施外，也可攜帶雨具並適時補充水分，參與活動時務必注意自身安全，切勿擅自闖入管制區域以及臨水區域，以免發生危險。更多活動及交通資訊可洽「2025台南夏日音樂節」官網、臉書粉絲專頁等洽詢。

邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，預計湧入大批遊客前往朝聖。圖為往年將軍吼人潮盛況。圖／南市觀旅局提供
邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，預計湧入大批遊客前往朝聖。圖為往年將軍吼人潮盛況。圖／南市觀旅局提供
邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，觀旅局今也曝光活動交管措施及動線。圖／南市觀旅局提供
邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，觀旅局今也曝光活動交管措施及動線。圖／南市觀旅局提供

音樂 台南 將軍漁港

延伸閱讀

台南鱻魚產業文化節...10道漁特產每桌4200元 3日起開放訂桌

三星攜手韓國2025 AAA頒獎典禮重磅登台！星粉獨享專屬購票序號

獨／拆船廠大火引爆旗津居民怒火 待解體遠洋漁船塞爆前鎮漁港

民代提案台中海洋館市民不限次數免費參觀 中市觀旅局回應

相關新聞

台南夏日音樂節將軍吼本周登場 交管措施曝光

邁入第14年的「台南夏日音樂節－將軍吼」本周末即將登場，今年分別以「鯤鯓開吼」、「將軍燃炸」兩大主題開唱，活動連續2天也...

停在北市機車格卻吃600元罰單！ 過來人揭原因：要注意1規定

騎機車停放在機車格竟被開罰單？一名男網友分享，近期將共享機車停放在北市的機車停車格，事後收到600元罰單，理由讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025臺北古蹟日1日起跑 結合臺北鐵路沿線文資大串聯

2025年臺北古蹟日於1日正式起跑，本次以「行經之地：穿越臺北的城市縫隙」為年度主題，聚焦於鐵路沿線的文化資產，並以「古蹟日」作為平臺，串聯超過30處文資館所，結合地方、中央、民間合作，整合上百場活動

國軍歷史文物館將變押解嫌犯大樓？ 里長不滿改建率隊抗議

北市中正區位於西門町周遭的原國軍歷史文物館、國軍藝文中心等建物，近年完成拆除並準備興建大樓。不料，當地建國里長許瀞尹發現...

新北文旦柚上市 限量柚香美食饗宴、展售會趣味遊戲輪番上陣

新北文旦柚上市，新北市農業局今宣告文旦柚季正式開跑，今年以「FOR 柚．新北好柚味」為主題，於9月20、21日舉辦「文旦...

永安大橋塞車惡夢 先試辦禁左 配合號誌調整觀察成效

蘆洲永安大橋長期壅塞，尖峰時段車龍綿延，已成地方交通惡夢。為改善瓶頸，新北市交通局近日會同議員顏蔚慈及地方里長會勘後決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。