文旦柚上市 新北：日照充足風味格外甜美

中央社／ 新北2日電

新北市農業局今天舉辦文旦柚上市記者會，農業局長諶錫輝表示，今年適逢閏年，因日照充足、氣候穩定、水分適中，文旦柚風味格外甜美，歡迎民眾一起享受在地最好的文旦柚。

諶錫輝等人今天在記者會中宣布新北文旦柚季正式開跑。他表示，因日照充足等因素，今年文旦柚風味格外甜美。文旦柚熟成更為充裕，品質更上層樓，果肉香甜Q彈、皮薄汁多、風味醇厚。

農業局表示，今年將於9月9日至16日在市府一樓大廳辦理「文旦柚食農教育展」，以及以「FOR 柚．新北好柚味」為主題，9月20、21日在八里左岸永續環境教育中心前廣場盛大舉辦「文旦柚展售會」。

八里農會理事長施阿貴表示，為拓展行銷通路，除舉辦文旦柚展售會，也將於20日晚間首次舉辦柚香美食饗宴，限量20桌，每桌只要新台幣5000元，民眾就可大啖柚香白斬雞、柚香蜜汁豬排等柚香料理，預定於3日中午12時開放認購，報名電洽八里農會（02-26102996分機252）。

