快訊

旅遊別踩雷！日本飯店最怕旅客「做1事」：被抓包恐列黑名單

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

聽新聞
0:00 / 0:00

認識在地多元生態 新北汐止區公所邀民代走讀新山夢湖

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
老師帶大家認識黃花狸藻的補蟲囊、補蟲的機制，了解黃花狸藻生存的機制。 圖／觀天下有線電視提供
老師帶大家認識黃花狸藻的補蟲囊、補蟲的機制，了解黃花狸藻生存的機制。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區有15條山林步道，都蘊藏著豐富的大自然多元生態，所以，今(2)日，汐止區公所就邀請轄區議員一起到新山夢湖走讀，透過老師導覽，認識在地多元生態，包括瀕臨絕種的水生食蟲植物黃花狸藻以及野生竹柏，走到夢湖還親眼看到了蜻蜓點水，讓大家驚喜連連。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心邀請了議員以及公所課室夥伴一起到新山夢湖，走讀在地的生態跟植物，很感謝葉老師全程陪同，今天非常特別，在夢湖有看到黃花狸藻，是原生種瀕危的植物，在老師精彩的解說下，了解黃花狸藻是水生的食蟲植物，是吃蚊子高手，也鼓勵大家到山林做休閒活動的時候，也要注意生態的保護，期待為下一代留下更美好的環境。

新北市議員白珮茹提到，汐止是有山有水有湖泊的美麗城市，今天很高興，在老師的引導下來汐止區的新山夢湖走讀，認識在地多元的生態，也發現走遍千山萬水，真的是自然最美，自然的東西是無法複製，希望透過走讀，讓環境保護可以更落實，不管是公部門或是相關單位都能夠突破各種法令下，用最大的力量能夠來守護住這片自然山林。

白珮茹說，新山夢湖這片山林，算是蠻原始的，今天看到了蜻蜓點水，這是書上讀一千遍也不知道的大自然知識，很驚喜的是今天一來就表演給大家看什麼叫蜻蜓點水，蜻蜓只要一點水就會下蛋，生態就可以生生不息，也看到大自然的教室，希望汐止更多在地的孩子，有機會能接觸這片山林。

新北市議員張錦豪指出，很高興來到新山夢湖，跟隨著導覽老師還有汐止區公所的同仁們一起來到汐止保育做的很好的地方，在夢湖裡看到黃花狸藻也看到台灣細鯿，很高興台灣還有這麼好的復育環境，之前在議會有質詢過，在翠湖的原生種一度被外來種侵略消失，現在正在復育中，而在新山夢湖保留蠻好的，尤其今天很開心看到黃花狸藻，因為黃花狸藻在台灣很多湖泊中都已經消失了，這邊還復育的不錯，台灣細鯿在這裡也生長的蠻好的，今天也跟著區長一起攻頂，爬到高處看之前很多網友來朝聖的金剛石，爬到最上面去看金剛的背影。

自然步道協會監事葉淑蓮表示，今天帶大家來走夢湖還有新山步道，汐止有好幾個湖泊，每個湖泊都有它的特色，夢湖則是有很珍貴的水生食蟲植物黃花狸藻，帶大家來認識看黃花狸藻的補蟲囊、補蟲的機制，了解黃花狸藻生存的機制，還剛好看到了鼎脈蜻蜓正在蜻蜓點水，護衛產卵，就是公的蜻蜓怎麼保護母的蜻蜓在護衛產卵，親眼看到，讓大家印象更深刻，知道夢湖有很多蜻蜓生態真的很豐富。

葉淑蓮也說，在新山的部分，帶大家認識金毛杜鵑、小葉赤楠，還有一種就是野生的竹柏，因為平常大家看的是園藝盆栽、行道樹，但那不是野生的，今天新山看到的是野生的竹柏，它其實也列在台灣植物的紅皮書裡面，等於是野外也要瀕臨快滅絕的物種，所以非常的稀有珍貴，今天看的有兩種是列在台灣植物紅皮書的，一個是黃花狸藻，另一個就是野生的竹柏，都是在野外近危的物種，希望大家能夠認識，好好保護這塊山林。

汐止 議員

延伸閱讀

民眾黨走讀爆衝突！北市警今對3人寄通知書 黃國昌遭約談到案

民眾黨走讀衝突…黃國昌列為被告 他嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

民眾黨走讀爆衝突8警受傷 北檢分他字案黃國昌列被告

辦走讀爆衝突遭北檢列被告 黃國昌批民進黨追殺

相關新聞

加入產業新尖兵職訓每月領1萬 她從文科轉職IT產業成功為自己加薪

勞動部桃竹苗分署為促使畢業新鮮人、失業或待業青年就業，該分署今天表示，針對15至29歲失業或待業青年，推動產業新尖兵計畫...

紅樹林有線守護海洋 攜手新北三芝救難協會淨灘

紅樹林有線電視發揮企業社會責任，守護環境清潔，在市議員陳家琪的資源媒合下，攜手新北市救難協會三芝分會一起到三芝淺水灣淨灘，不只是贊助淨灘的經費更身體力行，希望能夠與新北市救難協會三芝分會一起讓海岸線更安全與整潔起來。

新北平溪十分街河道清淤完成 改善排水景觀煥然一新

為提升排水效能與環境品質，新北市平溪區公所於八月份進行十分街山溝河道清淤，以人工方式進行除草與清淤作業，已於日前順利完工，平溪區長李天民與十分里長王瑞麟今(2)日特地前往現場視察，肯定清淤成果，並強調持續維護地方水環境的重要性。

新生活促進會接力傳愛 普渡物資送暖弱勢

農曆七月民俗月，各大宮廟都會辦理普渡法會，不少宮廟都會把普渡物資化作愛心捐贈給需要的民眾與家戶。而今年新生活社會福利發展促進會也有接收到來自北海岸善心宮廟的愛心，近來在宮廟普渡拜拜過後，趁著物資新鮮，新生活促進會的志工將愛心物資搬運收集，並且將愛心物資接力傳愛給協會照顧的案家。

新北雙溪市場增無障礙坡道 長者及輪椅族上台更便利

雙溪市場二樓長年作為地方重要集會場所，不僅空間寬敞，可容納眾多民眾，也是每年雙溪區公所舉辦模範父母親表揚大會等大型活動的主要場地。然而，過去有民眾反映該場所舞台缺乏無障礙坡道，導致行動不便長者及輪椅使用者無法順利上台，只能仰賴人力搬運，十分不便。

新北淡水忠寮社區廢棄木材創作 農村藝術生生不息

農業部農村發展及水土保持署臺北分署與台灣在生活藝術文化發展協會共同攜手，在新北市淡水區忠寮社區，打造藝術裝置「生生不息」（ A valley story），以大屯里山的概念為發想，由英國藝術家Martyn Barratt所設計，將忠寮社區當中有許多的老宅，原本要被丟棄的木材，窗花還有門框等早期的檜木飾品，組合起來成為一件藝術裝置，也代表著廢棄物永續再利用的涵意，為北海岸農村地景帶來新亮點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。