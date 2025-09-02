認識在地多元生態 新北汐止區公所邀民代走讀新山夢湖

汐止區有15條山林步道，都蘊藏著豐富的大自然多元生態，所以，今(2)日，汐止區公所就邀請轄區議員一起到新山夢湖走讀，透過老師導覽，認識在地多元生態，包括瀕臨絕種的水生食蟲植物黃花狸藻以及野生竹柏，走到夢湖還親眼看到了蜻蜓點水，讓大家驚喜連連。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心邀請了議員以及公所課室夥伴一起到新山夢湖，走讀在地的生態跟植物，很感謝葉老師全程陪同，今天非常特別，在夢湖有看到黃花狸藻，是原生種瀕危的植物，在老師精彩的解說下，了解黃花狸藻是水生的食蟲植物，是吃蚊子高手，也鼓勵大家到山林做休閒活動的時候，也要注意生態的保護，期待為下一代留下更美好的環境。

新北市議員白珮茹提到，汐止是有山有水有湖泊的美麗城市，今天很高興，在老師的引導下來汐止區的新山夢湖走讀，認識在地多元的生態，也發現走遍千山萬水，真的是自然最美，自然的東西是無法複製，希望透過走讀，讓環境保護可以更落實，不管是公部門或是相關單位都能夠突破各種法令下，用最大的力量能夠來守護住這片自然山林。

白珮茹說，新山夢湖這片山林，算是蠻原始的，今天看到了蜻蜓點水，這是書上讀一千遍也不知道的大自然知識，很驚喜的是今天一來就表演給大家看什麼叫蜻蜓點水，蜻蜓只要一點水就會下蛋，生態就可以生生不息，也看到大自然的教室，希望汐止更多在地的孩子，有機會能接觸這片山林。

新北市議員張錦豪指出，很高興來到新山夢湖，跟隨著導覽老師還有汐止區公所的同仁們一起來到汐止保育做的很好的地方，在夢湖裡看到黃花狸藻也看到台灣細鯿，很高興台灣還有這麼好的復育環境，之前在議會有質詢過，在翠湖的原生種一度被外來種侵略消失，現在正在復育中，而在新山夢湖保留蠻好的，尤其今天很開心看到黃花狸藻，因為黃花狸藻在台灣很多湖泊中都已經消失了，這邊還復育的不錯，台灣細鯿在這裡也生長的蠻好的，今天也跟著區長一起攻頂，爬到高處看之前很多網友來朝聖的金剛石，爬到最上面去看金剛的背影。

自然步道協會監事葉淑蓮表示，今天帶大家來走夢湖還有新山步道，汐止有好幾個湖泊，每個湖泊都有它的特色，夢湖則是有很珍貴的水生食蟲植物黃花狸藻，帶大家來認識看黃花狸藻的補蟲囊、補蟲的機制，了解黃花狸藻生存的機制，還剛好看到了鼎脈蜻蜓正在蜻蜓點水，護衛產卵，就是公的蜻蜓怎麼保護母的蜻蜓在護衛產卵，親眼看到，讓大家印象更深刻，知道夢湖有很多蜻蜓生態真的很豐富。

葉淑蓮也說，在新山的部分，帶大家認識金毛杜鵑、小葉赤楠，還有一種就是野生的竹柏，因為平常大家看的是園藝盆栽、行道樹，但那不是野生的，今天新山看到的是野生的竹柏，它其實也列在台灣植物的紅皮書裡面，等於是野外也要瀕臨快滅絕的物種，所以非常的稀有珍貴，今天看的有兩種是列在台灣植物紅皮書的，一個是黃花狸藻，另一個就是野生的竹柏，都是在野外近危的物種，希望大家能夠認識，好好保護這塊山林。