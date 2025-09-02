台中市26萬餘盞路燈全面納管 加速維修速率

台中市今年起路燈不分設置單位，統一由市府建設局養工處負責維護，目前登錄在冊約26萬8000盞路燈，逐步加裝定位系統，民眾只要提供編號即可快速派工維修。

民進黨籍台中市議員施志昌今天邀集相關單位，會勘大安區路燈維護狀況。施志昌表示，去年底在議會總質詢，曾點出台中市路燈管理長期存在「縣市不同調」的問題，導致維修效率不一。建議應由建設局統一納管，以確保市民用路安全。

施志昌指出，早期台中縣區許多路燈由鄉鎮公所自行設置，因資料不完整，部分未納入管理。民國103年後才開始有系統列冊，又因資料不足，導致位置難以查找，若遇上颱風等天災損壞，無法即時修復，只能仰賴里長協助巡查，效率不彰。

大安區南庄里長陳炳煌說，今年起有部分路燈維修速度明顯提升，但仍有少數案例出現「報修多次未果」的情形，期盼市府確實提升維修效率。

養工處科長洪智文說明，今年起台中市路燈不分設置單位，只是要市府單位所設或是台電正式供電的路燈，統一由養工處負責維護。目前登錄在冊的路燈數量約26萬8000盞，都會加掛新的編號名牌及通報專線，逐步裝設GPS定位系統，未來民眾只要提供編號即可快速派工維修。