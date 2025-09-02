廢棄落葉咖啡渣 新北汐止長青里收集做有機肥料

環保再利用，汐止區長青里不斷的在做環境綠美化，打造了小公園以及可食地景，還有像是位處山區沿途的大樹好多，平時在打掃時，掃了好多的落葉，里長陳建興就把它集合起來做堆肥，還有咖啡渣、茶葉等等都倒在一起，變成有機堆肥後，就用來種花種菜，取代化學肥料。

不論是從台北內湖端上來，或是汐止方向從小坑路轉上山，進了長青路到了長青里後，這裡就是第一塊綠美化的空間，可以說是長青里的門面，原本雜叢生，在經過整理後，打造成了小花園，再往上走，在長青路188巷對面進去，則是可食地景以及植栽培育區，只是種了這麼多花花草草，肥料怎麼來，里長陳建興有創意，因為長青里位處山區，大樹好多，相對的落葉也多，所以在每個星期發動志工掃地，就把掃回來的落葉通通丟在這個特意打造的堆肥區，就連外圍的木頭也都是廢棄再利用。

長青里長陳建興表示，這裡也是里內認養的地方，在另一處是做景觀綠美化，而這一塊則是可食地景，還有許多植栽，如果培育起來，還可以分享給住戶，增加整個長青里的美學。一旁也打造一個天然堆肥區，裡頭放了很多的木頭，本來是一棵大樹，後來因為風災倒塌後，樹也已經爛根，就廢物利用，拿回來圍成一區，放一些堆肥用的。

陳建興提到，因為長青里位處山區，樹木很多，像是落葉掃完了，就儘量倒進來聚集在一起，做成天然堆肥，做為一旁可食地景的有機肥料。集中的樹葉放一陣子，就會腐化，也會放一些咖啡渣、茶葉等等，都會拿來這邊堆置，過一陣子就變成有機肥料，用來種花種菜都很好，就不用特別去買一些化學肥料。