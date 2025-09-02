快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
收集社區居民古老物件再利用，打造藝術裝置，代表著生命活化更是生生不息的最佳表現。 圖／紅樹林有線電視提供
收集社區居民古老物件再利用，打造藝術裝置，代表著生命活化更是生生不息的最佳表現。 圖／紅樹林有線電視提供

農業部農村發展及水土保持署臺北分署與台灣在生活藝術文化發展協會共同攜手，在新北市淡水區忠寮社區，打造藝術裝置「生生不息」（ A valley story），以大屯里山的概念為發想，由英國藝術家Martyn Barratt所設計，將忠寮社區當中有許多的老宅，原本要被丟棄的木材，窗花還有門框等早期的檜木飾品，組合起來成為一件藝術裝置，也代表著廢棄物永續再利用的涵意，為北海岸農村地景帶來新亮點。

台灣在生活藝術文化發展協會理事長王藁賢表示，以忠寮社區的農村樣態為創作動機，收集社區居民古老物件，將過往鄉村的生活意象延續，封存時間、把在地生活的故事留存在作品裡，使農村生活「記憶」能生生不息的在社區裡呈現。

淡水忠寮社區總幹事李鎮榮也表示，過去就一直再推動環境永續，透過藝術家貝馬丁，將這些廢棄窗門木材再利用，也代表著生命活化更是生生不息的最佳表現。

在忠寮社區除了這一件生生不息的藝術作品外，未來還會有一件漂浮的山藝術作品的呈現，同時也是2025北海岸火山藝術節系列活動項目之一的地景藝術，在北海岸從淡水到三芝總共有將近200位的藝術家工作室聚集在這裡，讓藝術家進到農村社區裡面來創作，與在地居民一起協同打造自己的社區，希望透過以農村社區為主的無圍牆美術館，將藝術帶入農村讓民眾生活在藝術裡，讓遊客到訪社區時，更能深入地了解農村生活方式與生態環境。

紅樹林有線守護海洋 攜手新北三芝救難協會淨灘

紅樹林有線電視發揮企業社會責任，守護環境清潔，在市議員陳家琪的資源媒合下，攜手新北市救難協會三芝分會一起到三芝淺水灣淨灘，不只是贊助淨灘的經費更身體力行，希望能夠與新北市救難協會三芝分會一起讓海岸線更安全與整潔起來。

新北平溪十分街河道清淤完成 改善排水景觀煥然一新

為提升排水效能與環境品質，新北市平溪區公所於八月份進行十分街山溝河道清淤，以人工方式進行除草與清淤作業，已於日前順利完工，平溪區長李天民與十分里長王瑞麟今(2)日特地前往現場視察，肯定清淤成果，並強調持續維護地方水環境的重要性。

新生活促進會接力傳愛 普渡物資送暖弱勢

農曆七月民俗月，各大宮廟都會辦理普渡法會，不少宮廟都會把普渡物資化作愛心捐贈給需要的民眾與家戶。而今年新生活社會福利發展促進會也有接收到來自北海岸善心宮廟的愛心，近來在宮廟普渡拜拜過後，趁著物資新鮮，新生活促進會的志工將愛心物資搬運收集，並且將愛心物資接力傳愛給協會照顧的案家。

新北雙溪市場增無障礙坡道 長者及輪椅族上台更便利

雙溪市場二樓長年作為地方重要集會場所，不僅空間寬敞，可容納眾多民眾，也是每年雙溪區公所舉辦模範父母親表揚大會等大型活動的主要場地。然而，過去有民眾反映該場所舞台缺乏無障礙坡道，導致行動不便長者及輪椅使用者無法順利上台，只能仰賴人力搬運，十分不便。

新北淡水忠寮社區廢棄木材創作 農村藝術生生不息

農業部農村發展及水土保持署臺北分署與台灣在生活藝術文化發展協會共同攜手，在新北市淡水區忠寮社區，打造藝術裝置「生生不息」（ A valley story），以大屯里山的概念為發想，由英國藝術家Martyn Barratt所設計，將忠寮社區當中有許多的老宅，原本要被丟棄的木材，窗花還有門框等早期的檜木飾品，組合起來成為一件藝術裝置，也代表著廢棄物永續再利用的涵意，為北海岸農村地景帶來新亮點。

廢棄落葉咖啡渣 新北汐止長青里收集做有機肥料

環保再利用，汐止區長青里不斷的在做環境綠美化，打造了小公園以及可食地景，還有像是位處山區沿途的大樹好多，平時在打掃時，掃了好多的落葉，里長陳建興就把它集合起來做堆肥，還有咖啡渣、茶葉等等都倒在一起，變成有機堆肥後，就用來種花種菜，取代化學肥料。

