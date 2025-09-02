新北雙溪市場增無障礙坡道 長者及輪椅族上台更便利

雙溪市場二樓長年作為地方重要集會場所，不僅空間寬敞，可容納眾多民眾，也是每年雙溪區公所舉辦模範父母親表揚大會等大型活動的主要場地。然而，過去有民眾反映該場所舞台缺乏無障礙坡道，導致行動不便長者及輪椅使用者無法順利上台，只能仰賴人力搬運，十分不便。

為回應民眾心聲，並實現真正的友善環境，雙溪區公所特別規劃在舞台後方增設無障礙坡道，工程已於近日完工。此舉不僅提升了公共空間的無障礙設施，也展現區公所對於長者及身心障礙者權益的重視。

雙溪區劉盈良長表示，公共空間的可近性是基本的人權，這次增設無障礙坡道，雖然只是小小的一道設施，卻能讓更多人無障礙地參與活動、上台接受表揚或表演，意義十分重大。他也強調，未來區公所將持續盤點轄內公共設施，逐步消除無障礙死角，打造更包容與友善的生活環境。