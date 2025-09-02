新生活促進會接力傳愛 普渡物資送暖弱勢

農曆七月民俗月，各大宮廟都會辦理普渡法會，不少宮廟都會把普渡物資化作愛心捐贈給需要的民眾與家戶。而今年新生活社會福利發展促進會也有接收到來自北海岸善心宮廟的愛心，近來在宮廟普渡拜拜過後，趁著物資新鮮，新生活促進會的志工將愛心物資搬運收集，並且將愛心物資接力傳愛給協會照顧的案家。

新生活社會福利發展促進會家資社工主任林宥菁說，相當感謝將普渡物資捐贈給協會的善心宮廟，而協會將物資收集後也將會接力傳愛給需要的案家，讓這些愛心物資發揮最大的效益，讓需要的弱勢家戶感受到無限的溫暖。

有趣的是，促進會不只是接力傳愛，把收集好、整理好的物資媒合給案家。新生活促進會的志工搬送物資上車更是相當有方法，使用接力的方式傳運，遇到階梯時，就會組裝輸送軌道，將物資輸送直接上車，省時又省力。

新生活社會福利發展促進會家資社工主任林宥菁表示，接收普渡的物資後，未來會把物資用在每日愛心送餐的食材或是代餐，以及發放給需要的弱勢家戶與獨老，若是還有多餘的物資將會送往偏鄉部落，將來自社會的善心接力傳送給需要的人，讓弱勢族群也可以感受到來自社會的溫暖。