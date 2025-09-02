新北平溪十分街河道清淤完成 改善排水景觀煥然一新
為提升排水效能與環境品質，新北市平溪區公所於八月份進行十分街山溝河道清淤，以人工方式進行除草與清淤作業，已於日前順利完工，平溪區長李天民與十分里長王瑞麟今(2)日特地前往現場視察，肯定清淤成果，並強調持續維護地方水環境的重要性。
此次工程清理範圍約50公尺，主要針對大排水溝進行清淤與除草，採取人工方式施工，盡量減少對河床生態的擾動，不僅有效改善排水功能，也同步整理觀景平台周邊環境，讓原本雜草叢生的河岸空間煥然一新，重現十分街山溝原有的自然風貌。
平溪區長李天民表示，清淤工程的完成對於當地防汛與環境景觀具有雙重效益，感謝施工團隊在有限時間內如期如質完成任務，未來區公所也將持續與里辦公處合作，針對各里排水與環境需求進行通盤檢視與改善。
十分里長王瑞麟則對區公所的協助表達感謝並指出，這次清淤不只讓野溪水流更加順暢，也讓我們這裡的環境整潔了許多，來訪的民眾也可以更安心地在觀景平台欣賞風景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言