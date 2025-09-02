新北平溪十分街河道清淤完成 改善排水景觀煥然一新

為提升排水效能與環境品質，新北市平溪區公所於八月份進行十分街山溝河道清淤，以人工方式進行除草與清淤作業，已於日前順利完工，平溪區長李天民與十分里長王瑞麟今(2)日特地前往現場視察，肯定清淤成果，並強調持續維護地方水環境的重要性。

此次工程清理範圍約50公尺，主要針對大排水溝進行清淤與除草，採取人工方式施工，盡量減少對河床生態的擾動，不僅有效改善排水功能，也同步整理觀景平台周邊環境，讓原本雜草叢生的河岸空間煥然一新，重現十分街山溝原有的自然風貌。

平溪區長李天民表示，清淤工程的完成對於當地防汛與環境景觀具有雙重效益，感謝施工團隊在有限時間內如期如質完成任務，未來區公所也將持續與里辦公處合作，針對各里排水與環境需求進行通盤檢視與改善。

十分里長王瑞麟則對區公所的協助表達感謝並指出，這次清淤不只讓野溪水流更加順暢，也讓我們這裡的環境整潔了許多，來訪的民眾也可以更安心地在觀景平台欣賞風景。