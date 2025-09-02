紅樹林有線守護海洋 攜手新北三芝救難協會淨灘

紅樹林有線電視發揮企業社會責任，守護環境清潔，在市議員陳家琪的資源媒合下，攜手新北市救難協會三芝分會一起到三芝淺水灣淨灘，不只是贊助淨灘的經費更身體力行，希望能夠與新北市救難協會三芝分會一起讓海岸線更安全與整潔起來。

市議員陳家琪指出，三芝區擁有海洋美景，其中默默守護沙灘整潔與親水遊客安全的新北市救難協會三芝分會扮演重要角色。這次很感謝紅樹林有線電視的贊助，挹注新北市救難協會三芝分會更多的經費與資源，讓分會得以更完善救難設備，並且維持沙灘的清潔。

夏季親水旺季，新北市救難協會三芝分會在暑假期間的週六日都會到淺水灣的據點站哨，守護親水民眾的安全。此外，沙灘的整潔也與戲水民眾的安全息息相關，這次在市議員陳家琪媒合下，由紅樹林有線電視贊助三萬元的經費進行淨灘活動與補強分會的救災設備，並且也在捐贈活動中，三芝分會與紅樹林有線電視齊力淨灘，將沙灘變整潔。

新北市救難協會三芝分會長陳家鎮表示，感謝紅樹林有線電視的善舉，不只是守護親水民眾的安全，更加也守護海岸線的整潔。這筆經費不只是用在淨灘，更加也會用於分會的設備補強添購使用，希望將這筆經費妥善的使用，不只是守護了海岸環境的美麗，更進一步的增添三芝分會的救援能量與效率。