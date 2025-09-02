2025臺北古蹟日1日起跑 結合臺北鐵路沿線文資大串聯

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府

2025年臺北古蹟日於1日正式起跑，本次以「行經之地：穿越臺北的城市縫隙」為年度主題，聚焦於鐵路沿線的文化資產，並以「古蹟日」作為平臺，串聯超過30處文資館所，結合地方、中央、民間合作，整合上百場活動，包含走讀導覽、攝影沙龍、系列講座、工作坊。而古蹟日每年推出即秒殺的招牌活動走讀導覽，今年共整合了超過50場，其中邀請了修復建築師帶領民眾走進期間限定、現地開放的文資修復現場，深入了解建築的歷史故事與修復軌跡，活動於1日開放免費報名，邀請大小朋友來場臺北深度文化之旅。

林奕華副市長表示，臺北是一座有故事的城市，保存著全臺最多最豐富的文化資產，這些老房子都是我們共同的記憶。今年古蹟日主題「行經之地」，聚焦在由鐵路發展所串連起的臺北市，隨著鐵路由西向東發展，臺北的產業也跟著發展起來，包含所在的松菸，以及臺北酒廠、三井倉庫、還有歷經多年籌備、目前第一階段開放的鐵道博物館等等，總共推出超過50場導覽走讀以及體驗活動，歡迎民眾一同體驗由鐵道串聯起的臺北市。

本屆古蹟日代言人由藝人李霈瑜（大霈）擔任。她笑言自己是個有「老靈魂」的人，喜歡老電影、老建築與各種充滿歲月痕跡的事物，因此能成為代言人覺得既幸福又驚喜。透過拍攝活動宣傳影片，她走訪了松山菸廠、國家鐵道博物館園區與台北記憶倉庫等場域，重新看見臺北老屋古蹟中融合西洋與日式風格的城市靈魂。她特別推薦今年首次推出的「老屋夜間派對」與「夜間導覽」，讓年輕人不只參與文創活動，也能以古蹟為傲，體驗臺北獨有的文化魅力。

聚傳媒

古蹟 文化資產 國家鐵道博物館

