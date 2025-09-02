綠議員齊轟蔣萬安執法軟趴趴 北市回嗆：綠委剪拒馬卻不吭聲？

民眾黨上周六「走讀」活動與警方爆發衝突，導致8名員警受傷。台北市長蔣萬安今表示「可以理解民眾黨支持者為何上街頭」引發綠營市議員批評市府執法遇到藍白「軟趴趴」北市府則回嗆，民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬，議員們卻一聲不吭。

民進黨議員顏若芳指出，北市府執法遇到藍白軟趴趴，就是因為上樑不正下樑歪，蔣萬安從今年4月自稱以「個人身分」違法到北檢前集會，到今天幫犯行者講話，就是因為蔣萬安為了藍白合的政治利益，連最基本的法治觀念都可以摒棄、公然護航犯法行為，蔣萬安自以為是黃國昌的辯護律師？

民進黨議員何孟樺表示，市長是行政首長，應該保持行政中立、保護警察、維護法治。今天蔣萬安的發言，竟為了「自己的政治利益」，向潛在選民示好，縱容違法行為，更不惜重擊警察同仁的士氣，市長應該不分顏色譴責暴力，蔣萬安應該向辛苦的警察同仁鄭重道歉。

民進黨議員許淑華說，無論是否黃國昌捍衛柯文哲人權，無論集會遊行法該不該有禁制區，該不該維持申請制。這些對於集會遊行的討論，都不代表黃國昌就可以率眾蓄意衝擊警方，也不代表黃國昌可以扭曲媒體的提問，甚至用AI造假內容回應媒體。蔣萬安連蓄意衝擊警方都不願譴責，這還是一個稱職的市長嗎？

民進黨議員簡舒培指出，蔣萬安今說要「理解民眾黨走上街頭的心情」，要「保障柯文哲的人權」。但那些被推倒、被打、被勒脖的警察，他們的人權呢？蔣萬安的「人權」，只給自己不敢得罪的人，他挺的是涉嫌在市長室收錢的被告，他護的是藍白合作的政治利益，他無視的，則是第一線為他維持秩序、維護公權力的警察。這不是依法行政，這是選邊站。

對此，台北市副發言人葉向媛表示，議員們是否又雙重標準？去年當民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，議員們卻一聲不吭，依照議員們的標準，難道也是公然護航違法？

葉向媛說，警政一條鞭，議員是否迴力鏢打到中央政府？連內政部、警政署都已堅決表態，蔣市長也表達員警依法執行勤務，部分議員卻要苛責基層同仁執法「軟趴趴」，相信社會不會認同。