國軍歷史文物館將變押解嫌犯大樓? 里長不滿改建率隊抗議

北市中正區位於西門町周遭的原國軍歷史文物館、國軍藝文中心等建物，近年完成拆除並準備興建大樓。不料，當地建國里長許瀞尹發現，原先稱基地要作為藝文特區，近年卻改為高檢署辦公大樓，在地居民毫不知情，今邀在地里長、商圈到都審會抗議。

由於今天北市都發局將進行該案的第一次幹事會，許瀞尹與周遭里長、在地商圈到市府大樓前抗議。許瀞尹說，未來這棟高10層樓、地下5層的建築，會設置法警備勤、毒品庫房、押解動線與安檢系統，但是主管機關的法務部卻沒有向地方召開公聽會或說明會解說。

許瀞尹認為，基地面積達2千坪，民國106年法務部當初承諾會興建商辦、旅宿，沒想到近期卻變成高檢署大樓，迎來得變成是一輛輛載運犯人的囚車及陳抗，更與熱鬧的西門町商圈格格不入，錯失串連經濟的機會，同時，也與土地使用分區與分區本旨不符的狀況。

附近的榮町商圈也說，原本平和的街區巷道，之後將變成了類似土城看守所的風貌，讓外人留下不好印象，不願意靠近，尤其緊鄰平時會有相關集會遊行的總統府、立法院，屆時若在擴大封路等，都會影響到商圈的運作。

在地議員吳志剛、洪婉臻也出席。洪婉臻說，最主要是法務部為何沒有向地方做到完善的溝通，據里長所說沒有召開公聽會和說明會，畢竟這塊土地面積大，更應該要善用。

北市都發局都市設計科長謝佩珊收下陳情，她受訪時回應，該案由地檢署依法提出開發審請，北市都發局為審議單位，今天下午召開的都市設計審議幹事會，主要針對行政技術、開發法令規定查核，陳情民眾和里長的聲音也會納入會議紀錄。

謝佩珊說，該地為國有土地，因此之後的幹事會也會向所有權機關地檢署提醒加強與民眾溝通。至於土地使用分區部分，她也說，該用地使用分區為「第四種商業區」，依法的確可以做為公務機關及商業使用。