新北文旦柚上市 限量柚香美食饗宴、展售會趣味遊戲輪番上陣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
9月20日晚間將首次舉辦柚香美食饗宴，推出限量20桌，每桌特價5000元，讓民眾大啖柚香和風帶子盤、柚香白斬雞、柚香蜜汁豬排等柚香料理。記者江婉儀／攝影
9月20日晚間將首次舉辦柚香美食饗宴，推出限量20桌，每桌特價5000元，讓民眾大啖柚香和風帶子盤、柚香白斬雞、柚香蜜汁豬排等柚香料理。記者江婉儀／攝影

新北文旦柚上市，新北市農業局今宣告文旦柚季正式開跑，今年以「FOR 柚．新北好柚味」為主題，於9月20、21日舉辦「文旦柚展售會」，還有首次登場的「柚香美食饗宴」和「文旦柚食農教育展」等系列活動，邀請民眾享受在地文旦柚。

八里農會理事長施阿貴表示，為拓展行銷通路，9月20、21日在八里左岸永續環境教育中心前廣場將舉辦文旦柚展售會，現場推出最受歡迎的加倍券活動，可用於現場折抵。展售會共有40個特色攤位，還有文旦柚人體夾娃娃機、疊文旦、釣文旦及柚香闖關等趣味遊戲，完成挑戰即可獲得文旦柚一顆或園遊券50元，大小朋友都能同樂。

另外，9月20日晚間將首次舉辦柚香美食饗宴，推出限量20桌，每桌特價5000元，讓民眾大啖柚香和風帶子盤、柚香白斬雞、柚香蜜汁豬排等柚香料理，將於9月3日中午12時開放認購，報名電洽八里農會02-26102996分機252。

農業局表示，今年於9月9日至16日，在新北市政府一樓東側大廳辦理「文旦柚食農教育展」，每天安排文旦柚蝶谷巴特、柚柚臉譜等4梯次手作DIY工作坊，每梯次15人，讓民眾在創作過程中感受在地農業文化，活動於9月3日中午12時開放報名（https://reurl.cc/9nWkdY）。

此外，八里區農會規畫9月6、7、13、14日周末親子採果小旅行，以及9月12日、19日採果一日遊，邀請民眾親手採摘最新鮮的文旦柚，體驗豐收喜悅，詳洽八里區農會臉書。

新北市農業局長諶錫輝表示，今年適逢閏年，文旦柚熟成更為充裕，品質更上層樓，果肉香甜Q彈、皮薄汁多、風味醇厚。邀請民眾來柚鄉遊玩、參與體驗、品嚐美食，選購優質新北文旦柚。

農業局表示，民眾可透過電商平台「小農電舖直銷站」訂購新北文旦柚，9月9日前下單享免運優惠，單筆滿3000元再抽八里福朋喜來登酒店自助餐券。

新北市農業局今宣告文旦柚季正式開跑，今年以「FOR 柚．新北好柚味」為主題，於9月20、21日舉辦「文旦柚展售會」。記者江婉儀／攝影
新北市農業局今宣告文旦柚季正式開跑，今年以「FOR 柚．新北好柚味」為主題，於9月20、21日舉辦「文旦柚展售會」。記者江婉儀／攝影
新北文旦柚上市，新北市農業局今宣告文旦柚季正式開跑。記者江婉儀／攝影
新北文旦柚上市，新北市農業局今宣告文旦柚季正式開跑。記者江婉儀／攝影

文旦 八里

