永安大橋塞車惡夢 先試辦禁左 配合號誌調整觀察成效

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
交通局曾建議取消中原路部分停車格，以增加車道空間，但因周邊一位難求，若貿然減少停車將造成更大不便，加上路側設施不足以拓寬，最後決議維持原有規畫。記者張策／攝影
交通局曾建議取消中原路部分停車格，以增加車道空間，但因周邊一位難求，若貿然減少停車將造成更大不便，加上路側設施不足以拓寬，最後決議維持原有規畫。記者張策／攝影

蘆洲永安大橋長期壅塞，尖峰時段車龍綿延，已成地方交通惡夢。為改善瓶頸，新北市交通局近日會同議員顏蔚慈及地方里長會勘後決定，自9月1日起試辦「永安南路二段（北往南方向）禁止左轉」措施，並同步調整號誌秒數，透過綠燈提前開放、雙向綠燈同步啟動與延後部分車流結束時間，降低交織干擾，觀察期預計3至4周，再視情況檢討調整。

市議員顏蔚慈指出，交通局原本規畫全面禁止南向車輛左轉，但考量居民既有行車習慣與動線，最後改以部分方向先行試辦，以降低衝擊。她強調，會勘時地方也反映，大貨車誤入蘆洲市區問題長期存在，主要因大橋上的禁行標誌模糊、位置不明顯。交通局已同意更新牌面，讓駕駛能清楚辨識，並承諾加強宣導與警方取締，避免未領臨時通行證的重車影響秩序。

另外，交通局曾建議取消中原路部分停車格，以增加車道空間，但因周邊一位難求，若貿然減少停車將造成更大不便，加上路側設施不足以拓寬，最後決議維持原有規畫，以平衡停車需求與道路暢通。至於是否再進一步限制鴨母港橋大貨車左轉上橋，將待現階段措施觀察後再評估。

交通局補充，永安大橋往蘆洲方向早已禁止15噸以上大貨車通行，管制範圍涵蓋永安南路及中原路口，重車須改道環堤大道。局方初步觀察，禁左及號誌調整實施兩日後，尖峰時段雖通往大橋方向車流仍多，但路口交織干擾已明顯減少，車流運行較以往順暢。交通局強調，後續將持續監測並蒐集居民意見，滾動修正，讓改善措施符合地方期待，真正解決永安大橋長年塞車困境。

蘆洲永安大橋長期壅塞，尖峰時段車龍綿延，已成地方交通惡夢。記者張策／攝影
蘆洲永安大橋長期壅塞，尖峰時段車龍綿延，已成地方交通惡夢。記者張策／攝影
新北市交通局自9月1日起試辦「永安南路二段（北往南方向）禁止左轉」措施，並同步調整號誌秒數，透過綠燈提前開放、雙向綠燈同步啟動與延後部分車流結束時間，降低交織干擾。記者張策／攝影
新北市交通局自9月1日起試辦「永安南路二段（北往南方向）禁止左轉」措施，並同步調整號誌秒數，透過綠燈提前開放、雙向綠燈同步啟動與延後部分車流結束時間，降低交織干擾。記者張策／攝影

