蔣萬安稱理解民眾黨上街頭遭綠狂轟 北市舉1事反擊雙標

民眾黨走讀活動爆推擠有員警受傷，北市長蔣萬安今受訪說，警職責依法處理，但他也強調，這事根源是柯文哲被羈押一年可理解民眾黨上街頭。綠議員何孟樺痛批，「嬰兒的啼哭聲不夠看，蔣萬安還要增添員警的哀號聲？」

對此，北市府副發言人葉向媛舉去年青鳥闖立法院為例，反問議員們「是否又雙標？」葉說，去年當民進黨立委拿油壓剪剪斷北市拒馬、鼓動支持者闖立法院，議員們卻一聲不吭，依議員們的標準，難道也是公然護航違法？

何孟樺今在臉書表示，黃國昌率眾衝擊警方防線，造成8名員警受傷，蔣萬安今仍不願正面支持警方執法，批蔣連蓄意衝擊警方都不願譴責，這還是一個稱職的市長嗎？

何說，今天蔣萬安用聲援柯文哲人權，來合理化黃國昌衝擊警方防線，並不是在支持人權，而是在給民眾黨在首都滋事開綠燈，今天柯文哲的羈押，有法院的裁定，依法律的事由，法定的期限。黃國昌不敢，不願，不能在法庭上為柯文哲脫罪，卻想要用群眾運動博取版面，用政治壓力扭曲司法。蔣萬安市長居然也與之為伍，出賣自己過去支持員警的許諾。

何提到，現在民眾黨有蔣萬安的免死口諭，未來就可用聲援柯文哲人權為由，在台北市四處集會甚至滋擾。在4月參與違法集會造成警方壓力之後，蔣萬安又再一次無視法治的界線，這怎麼不教第一線執法員警心寒？難道，蔣萬安市長為市民帶來嬰兒的啼哭聲不夠看，還想為北市帶來員警的哀號聲嗎？

對此，市府副發言人葉向媛表示，警政一條鞭，議員是否迴力鏢打到中央政府？連內政部、警政署都已堅決表態，蔣市長也表達員警依法執行勤務，部分議員卻要苛責基層同仁執法「軟趴趴」，相信社會不會認同。