停在北市機車格卻吃600元罰單！ 過來人揭原因：要注意1規定

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市政府從2019年起推「限停15分鐘機車格」，方便民眾外送與洽公，之後更改規定延長停放時間至多40分鐘，並加收停車費用。圖／北市停管處提供
台北市政府從2019年起推「限停15分鐘機車格」，方便民眾外送與洽公，之後更改規定延長停放時間至多40分鐘，並加收停車費用。圖／北市停管處提供

騎機車停放在機車格竟被開罰單？一名男網友分享，近期將共享機車停放在北市的機車停車格，事後收到600元罰單，理由讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，近期租借共享機車，好不容易在台北市松智路找到一個機車停車格，沒想到過了幾天，竟然收到600元罰單，理由為「該路段為限時停車格，前20分鐘免費，後20分鐘收費20元，停放超過40分鐘視為違規」，讓他驚呼「那設立停車格要幹麻？」

貼文一出後，不少網友都表示「就限時停車格，沒毛病，只能臨停，不是可以久停」、「GoShare不能停這種限時段停車格啊」、「停車格有限定時間」、「看沒人停，你就要警覺了」、「我記得GoShare跟WeMo的使用條款上，應該有寫不能在時段限制的停車格還車」、「自己的問題自己不看」。

根據台北市停車管理工程處網站顯示，信義區松智路的機車停車格，採「前20分鐘免費，後20分鐘收費20元」的計費方式，收費時間為周一至周五每日上午8時至下午6時，車主若停放時間超過40分鐘，可依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第9款之規定，處以600元以上、1200元以下罰款。

北市停管處為「機車限時停車位」設置的牌面。圖／北市停管處提供
北市停管處為「機車限時停車位」設置的牌面。圖／北市停管處提供

北市 罰單 開罰 停車格

