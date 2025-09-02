台中路燈逐步加裝GPS定位系統 民代建議26萬盞路燈全面納管

台中市議員施志昌曾提出台中市路燈管理長期存在「縣市不同調」的問題，致維修效率不一，他建議應由建設局統一納管，他今天邀相關單位至台中大安會勘現今的路燈維護狀況；市府建設局養護工程處表示，今年起全面清查，縣市政府或過去鄉鎮市公所所設置的路燈將統一編號管理，逐步加裝GPS定位系統，加速報修與維修效率。

施志昌說，早期台中縣區許多路燈由鄉鎮公所自行設置，但因資料不完整，部分未納入管理。直至103年後才開始有系統列冊，因資料不足，導致位置難以查找，若遇上颱風等天災損壞，常無法即時修復，只能仰賴里長協助巡查，維修效率不彰。

施志昌表示，養工處今年推動全市路燈統一納管、維修與汰換，可補齊城鄉差距的重要政策。他肯定市府願意面對問題並改善，因為「路平、燈亮、水溝通」向來是市政基本功。

大安區南庄里長陳炳煌表示，過去里民多次反映路燈報修卻遲遲未獲處理，造成民眾不便。雖然今年起有部分路燈維修速度明顯提升，但仍有少數案例出現「報修多次未果」的情形，他期盼市府能持續精進，確實提升維修效率。