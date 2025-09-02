快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安撂一句英文遭邰智源糾正 無菸宣導當場變「英語小教室」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
藝人邰智源連續兩年擔任北市拒菸大使，今天與台北市長蔣萬安再度合體宣導「無菸台北」。記者林佳彣／攝影
藝人邰智源連續兩年擔任北市拒菸大使，今天與台北市長蔣萬安再度合體宣導「無菸台北」。記者林佳彣／攝影

藝人邰智源連續兩年擔任北市拒菸大使，今天與台北市長蔣萬安再度合體宣導「無菸台北」，兩人挑戰快問快答，要以外國語言說出「我支持無菸台北」，結果蔣萬安一句英文被邰哥小小糾正，邰哥則撂台語，直呼台語現在也很國際化，現場氣氛熱絡。

衛福部國健署調查，北市成人吸菸率自2015年11.1%下降至去年8.0%。北市率先全國公告戶外禁菸場所，迄今結合公、私部門資源共公告建置超過4700個戶外禁菸場所，包含無菸社宅、台北大巨蛋園區、2025雙北世壯運場館周邊戶外區域、2025無菸年貨大街等地。

今年北市府二度邀請邰智源擔任拒菸大使，蔣萬安與邰哥合體拍攝拒菸宣傳平面照，聚焦都會、女性、家庭與青年4大族群，甚至製作中、英、日、韓、越南、印尼文共6國語言版文宣。

兩人今在記者會宣傳「無菸台北 國際友善」，要以多國語言說出「我支持無菸台北」，蔣萬安分享英文版「I support tobacco free taipei」，邰智源認為tobacco free容易讓人誤解這裡可以抽煙，「I support no smoking in Taipei」比較合理。接著，邰哥也撂台語「請毋通食薰（請不要抽菸）」、西班牙文、印尼文，獲得滿堂彩。

邰智源透露自己滿喜歡多管閒事，有時候看到人抽菸就會用委婉方式規勸，例如「您方不方便這時候不要在這裡抽菸，不方便沒關係，您先抽完，下次方便時不要這樣子做。」邰哥直言，沒有抽菸不過量就好，抽菸就是不好；有抽菸的朋友帶家人出去玩，都會要他們先進去，自己在外面抽根菸，基本上就認為抽菸是不對，為什麼不能改正？

蔣萬安表示，非常開心連續兩年邀請邰智源擔任拒菸大使，他也非常爽快答應。之所以找邰哥，第一他有高知名度，出現就非常吸睛，第二很幽默，跟他相處很舒服，不會像自己出來講就像政令宣導、說教一樣，第三是他最有說服力，可分享過去吸菸、後來戒菸的親身經驗給大家。

台灣癌症基金會副執行長張家崙指出，癌症防治最大重點在於戒菸，菸害仍然產生肺癌最大主因，胰臟癌、大腸癌等其他癌症、甚至白血病都跟抽菸有關係。他也提及，外籍移工抽菸抽很凶，他們聽不懂中文宣導，今年增加多國語言的文宣，盼不同族群都可了解菸害防制的重要。

今年北市府二度邀請藝人邰智源擔任拒菸大使，市長蔣萬安與邰哥合體拍攝拒菸宣傳平面照，聚焦都會、女性、家庭與青年4大族群。記者林佳彣／攝影
今年北市府二度邀請藝人邰智源擔任拒菸大使，市長蔣萬安與邰哥合體拍攝拒菸宣傳平面照，聚焦都會、女性、家庭與青年4大族群。記者林佳彣／攝影
藝人邰智源（右）連續兩年擔任北市拒菸大使，今天與台北市長蔣萬安（左）再度合體宣導「無菸台北」。記者林佳彣／攝影
藝人邰智源（右）連續兩年擔任北市拒菸大使，今天與台北市長蔣萬安（左）再度合體宣導「無菸台北」。記者林佳彣／攝影
藝人邰智源今年再度擔任北市拒菸大使，與市長蔣萬安合體拍攝英、日、韓、越南、印尼文等多國語言版的拒菸宣傳平面照。記者林佳彣／攝影
藝人邰智源今年再度擔任北市拒菸大使，與市長蔣萬安合體拍攝英、日、韓、越南、印尼文等多國語言版的拒菸宣傳平面照。記者林佳彣／攝影

抽菸 蔣萬安

延伸閱讀

民眾黨走讀衝突 許淑華批：向選民示好重創警察士氣

影／黃國昌「走讀」釀8警傷 蔣萬安：有職權及人權的角度

支持郝龍斌選黨主席？蔣萬安：民主機制選最適合人帶領黨

沈伯洋自爆被跟蹤裝針孔 蔣萬安：警局都有調查但沒下文

相關新聞

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

夏天是飲冰品的消費高峰季節，北市衛生局今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，今公布第2波抽驗共108件，其中8家業者、10件...

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

新北市平溪區在鐵道放天燈是「觀光賣點」，但因有YouTuber被罰，重回現場藉拍道歉影片，呈現違規常態成為話題。立委廖先...

新北文旦柚上市 限量柚香美食饗宴、展售會趣味遊戲輪番上陣

新北文旦柚上市，新北市農業局今宣告文旦柚季正式開跑，今年以「FOR 柚．新北好柚味」為主題，於9月20、21日舉辦「文旦...

永安大橋塞車惡夢 先試辦禁左 配合號誌調整觀察成效

蘆洲永安大橋長期壅塞，尖峰時段車龍綿延，已成地方交通惡夢。為改善瓶頸，新北市交通局近日會同議員顏蔚慈及地方里長會勘後決定...

蔣萬安稱理解民眾黨上街頭遭綠狂轟 北市舉1事反擊雙標

民眾黨走讀活動爆推擠有員警受傷，北市長蔣萬安今受訪說，警職責依法處理，但他也強調，這事根源是柯文哲被羈押一年可理解民眾黨...

蔣萬安撂一句英文遭邰智源糾正 無菸宣導當場變「英語小教室」

藝人邰智源連續兩年擔任北市拒菸大使，今天與台北市長蔣萬安再度合體宣導「無菸台北」，兩人挑戰快問快答，要以外國語言說出「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。