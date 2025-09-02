蔣萬安撂一句英文遭邰智源糾正 無菸宣導當場變「英語小教室」

藝人邰智源連續兩年擔任北市拒菸大使，今天與台北市長蔣萬安再度合體宣導「無菸台北」，兩人挑戰快問快答，要以外國語言說出「我支持無菸台北」，結果蔣萬安一句英文被邰哥小小糾正，邰哥則撂台語，直呼台語現在也很國際化，現場氣氛熱絡。

衛福部國健署調查，北市成人吸菸率自2015年11.1%下降至去年8.0%。北市率先全國公告戶外禁菸場所，迄今結合公、私部門資源共公告建置超過4700個戶外禁菸場所，包含無菸社宅、台北大巨蛋園區、2025雙北世壯運場館周邊戶外區域、2025無菸年貨大街等地。

今年北市府二度邀請邰智源擔任拒菸大使，蔣萬安與邰哥合體拍攝拒菸宣傳平面照，聚焦都會、女性、家庭與青年4大族群，甚至製作中、英、日、韓、越南、印尼文共6國語言版文宣。

兩人今在記者會宣傳「無菸台北 國際友善」，要以多國語言說出「我支持無菸台北」，蔣萬安分享英文版「I support tobacco free taipei」，邰智源認為tobacco free容易讓人誤解這裡可以抽煙，「I support no smoking in Taipei」比較合理。接著，邰哥也撂台語「請毋通食薰（請不要抽菸）」、西班牙文、印尼文，獲得滿堂彩。

邰智源透露自己滿喜歡多管閒事，有時候看到人抽菸就會用委婉方式規勸，例如「您方不方便這時候不要在這裡抽菸，不方便沒關係，您先抽完，下次方便時不要這樣子做。」邰哥直言，沒有抽菸不過量就好，抽菸就是不好；有抽菸的朋友帶家人出去玩，都會要他們先進去，自己在外面抽根菸，基本上就認為抽菸是不對，為什麼不能改正？

蔣萬安表示，非常開心連續兩年邀請邰智源擔任拒菸大使，他也非常爽快答應。之所以找邰哥，第一他有高知名度，出現就非常吸睛，第二很幽默，跟他相處很舒服，不會像自己出來講就像政令宣導、說教一樣，第三是他最有說服力，可分享過去吸菸、後來戒菸的親身經驗給大家。