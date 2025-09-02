中市復康巴士六都唯一免費搭乘 每年服務90萬人次

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今主持市政會議。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今主持市政會議時指出，台中市是六都唯一提供免費復康巴士的城市，今年營運車輛達285輛，每年服務約90萬人次，市府投入龐大預算，打造無障礙交通環境，鼓勵身心障礙朋友走出家門。

台中市社會局長廖靜芝在市政會議專案報告表示，社會局以社區服務為核心，已布建138個服務據點，包含小作所、日間照顧、社區居住及家庭托顧等，服務人數達1181人，六都第一；更結合社會住宅，推動「共好咖啡館」、「小福咖啡館」等社區交流據點，讓身障朋友展現自立能力。

勞工局長林淑媛指出，勞工局今年已協助逾350人次身障朋友成功就業，並透過庇護工場發展烘焙、清潔、觀光休閒等產業，創造多元庇護性就業機會。同時推動「合理調整」，如調整工時與職務再設計，協助身障者突破限制；對於有創業需求者，市府也提供創業貸款利息及租金補貼。

林淑媛提到，台中市身障者進用率達151%，不僅超額達標，更透過獎勵金、觀摩活動與表揚機制鼓勵事業單位共創友善職場。

盧秀燕表示，台中在身心障礙的服務與輔導成績都很好，市府追求的不是數字成績，而是確保每位市民家人都能獲得妥善照顧；這些成果不僅展現市府對弱勢族群的用心，也呼籲社會大眾以更多理解與關懷支持身心障礙朋友。

朋友 身障者

