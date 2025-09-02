進場15分鐘就收費... 議員籲北市停車場30分鐘免費

台北市轄下的停車場收費不斷上升，北市議員洪婉臻發現，停車場不只漫天喊價，更有入場不到15分鐘就離場的駕駛，還是得付費。停管處說明，過去曾針對計程車駕駛、學校共構停車場提供短期緩衝，近期也會針對路外停車場辦理緩衝計畫。

洪婉臻說，曾在議會質詢有關北市停車費議題，尤其北市轄下的民營停車場節節攀升，調查北市1338場民營停車場中，有43%收費超過每小時100元，就連財政局、教育局、都發局轄下的停車場也有每小時120元到150元不等收費。

洪婉臻說，尤其是突襲式收費，駕駛一入場就先收費，找不到車位馬上離開也要付錢，根本是搶錢，就連只是接送孩童、採買等簡易停車15分鐘內離場者，也要以一小時收費。

她呼籲市府，公有停車場收費必須符合每小時60小時，也要落實前15到30分鐘免收停車費政策，禁止突襲式收費，也要增加稽查人力，建議民營停車場合理收費天花板。

曾在台北市停車的駕駛表示，之前就曾為了要短暫找客戶碰面，停進一處停車場，想說半小時內應該不至於收費，但離場時疑似超過一點時間，但尚未到半小時卻被收費，只好摸摸鼻子付款離場。

北市停管處表示，北市停車需求高且月票多有供不應求情形，過去停管處僅針對計程車駕駛及學校共構停車場家長接送需求等特殊情形，提供短時間進場緩衝服務。

停管處說，考量民眾因故或場內無適當位置可停車，短時間內離場的便利性，會在維護公共利益前提下，辦理路外停車場進場緩衝規畫。