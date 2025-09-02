快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

進場15分鐘就收費... 議員籲北市停車場30分鐘免費

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員洪婉臻說，不少停車場入場不到15分鐘，還是得付費離場。示意圖。本報資料照片
北市議員洪婉臻說，不少停車場入場不到15分鐘，還是得付費離場。示意圖。本報資料照片

北市轄下的停車場收費不斷上升，北市議員洪婉臻發現，停車場不只漫天喊價，更有入場不到15分鐘就離場的駕駛，還是得付費。停管處說明，過去曾針對計程車駕駛、學校共構停車場提供短期緩衝，近期也會針對路外停車場辦理緩衝計畫。

洪婉臻說，曾在議會質詢有關北市停車費議題，尤其北市轄下的民營停車場節節攀升，調查北市1338場民營停車場中，有43%收費超過每小時100元，就連財政局、教育局、都發局轄下的停車場也有每小時120元到150元不等收費。

洪婉臻說，尤其是突襲式收費，駕駛一入場就先收費，找不到車位馬上離開也要付錢，根本是搶錢，就連只是接送孩童、採買等簡易停車15分鐘內離場者，也要以一小時收費。

她呼籲市府，公有停車場收費必須符合每小時60小時，也要落實前15到30分鐘免收停車費政策，禁止突襲式收費，也要增加稽查人力，建議民營停車場合理收費天花板。

曾在台北市停車的駕駛表示，之前就曾為了要短暫找客戶碰面，停進一處停車場，想說半小時內應該不至於收費，但離場時疑似超過一點時間，但尚未到半小時卻被收費，只好摸摸鼻子付款離場。

北市停管處表示，北市停車需求高且月票多有供不應求情形，過去停管處僅針對計程車駕駛及學校共構停車場家長接送需求等特殊情形，提供短時間進場緩衝服務。

停管處說，考量民眾因故或場內無適當位置可停車，短時間內離場的便利性，會在維護公共利益前提下，辦理路外停車場進場緩衝規畫。

北市 停車場 計程車

延伸閱讀

民眾黨走讀警被下令「放人就拔官」？北市警局長：守土有責無關拔官

沈伯洋稱遭裝針孔報警成死局 北市警局長：當時調監視器查無事證

北市機車騎士遭水泥車捲車底 救出沒有生命跡象...急送醫

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

相關新聞

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

夏天是飲冰品的消費高峰季節，北市衛生局今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，今公布第2波抽驗共108件，其中8家業者、10件...

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

新北市平溪區在鐵道放天燈是「觀光賣點」，但因有YouTuber被罰，重回現場藉拍道歉影片，呈現違規常態成為話題。立委廖先...

進場15分鐘就收費... 議員籲北市停車場30分鐘免費

台北市轄下的停車場收費不斷上升，北市議員洪婉臻發現，停車場不只漫天喊價，更有入場不到15分鐘就離場的駕駛，還是得付費。停...

新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

開學季將至，新北市環保局宣布，9月4日與13日下午1時30分至5時，在新店區再生家具展售中心舉辦「小家電暨開學季家具特賣...

嚴防登革熱入侵 新北市全面清除孳生源

高雄市近期爆發本土登革熱疫情，加上暑假結束南北往來頻繁，新北市為防堵境外移入個案擴散，今由新北市副市長劉和然率隊，偕同衛...

卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

新版財劃法爭議多，上周行政院長卓榮泰坦言法令上計算有誤差，將邀縣市長到行政院或到地方拜訪。北市長蔣萬安今被問是否已收邀約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。