快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
YouTuber「菜苔苔與菜生生」1家4人，在新北市十分鐵路放天燈共被罰4萬元。兩人重回現場再拍「道歉」影片，並提醒大家小心，畫面仍見不少遊客在軌道放天燈。圖／擷取自YouTube菜苔苔與菜生生頻道
YouTuber「菜苔苔與菜生生」1家4人，在新北市十分鐵路放天燈共被罰4萬元。兩人重回現場再拍「道歉」影片，並提醒大家小心，畫面仍見不少遊客在軌道放天燈。圖／擷取自YouTube菜苔苔與菜生生頻道

新北市平溪區在鐵道天燈是「觀光賣點」，但因有YouTuber被罰，重回現場藉拍道歉影片，呈現違規常態成為話題。立委廖先翔今天表示，已要求鐵道局提出鐵路法修正草案，建立兼顧天燈施放與鐵路安全的制度性解方。

經營旅遊頻道的YouTuber「菜苔苔與菜生生」，剪輯1家4口到十分鐵道放天燈的影片上傳網路後，被人檢舉進入鐵軌，鐵道局依鐵路法第57條侵入鐵路路線，共裁罰4萬元。

兩人重回現場，拍攝並剪輯「道歉」影片，畫面中兩人提醒其他遊客要小心，不要像他們一樣觸法收罰單，但畫面可見不少遊客在軌道來來去去放天燈。有網友留言，指這段影片是很高明的反諷，兩人誠懇道歉，但又讓大家看身後的實際狀況。

廖先翔說，平溪、十分的遊客在鐵道放天燈由來已久，先前他已注意到鐵道安全和觀光發展的衝突點，多次與鐵道局討論修法的可行性，並得到正面的回應。

廖先翔認為，平溪天燈文化是台灣重要的國際觀光象徵，2010世博會、歌手Jolin演唱的「台灣的心跳聲」、2011電影「那些年我們一起追的女孩和2016觀光宣傳片，天燈都是台灣觀光的象徵，絕對不應因法規不合時宜，被迫走向消逝。

廖先翔表示，因為行政作業速度不夠快，近日又傳出有人受罰，成為輿論焦點，他又接獲許多民眾反應，希望適度修法，因此日前已在立法院交通委員會會議，提出臨時提案推動修法獲得通過。

廖先翔要求鐵道局提出鐵路法第57條修正草案，增列觀光文化活動專案許可規範，並送交通部審議，兼顧鐵路運輸安全與地方觀光文化永續發展，建立天燈施放與鐵路安全並行的制度性解方。

天燈業者說，十分地區觀光紅到國外的畫面，就是在鐵道旁有兩排房子，遊客在鐵道放天燈，但因為又違反現行法令，實在很兩難。也有業者說，如果不能在鐵軌放天燈，可能外國人就不會來了，1年10幾億元的天燈產業鏈就斷了。

YouTuber被罰事件爆發後，十分地區的天燈業者已有默契，不再引導遊客進入鐵軌施放天燈，告知可在鐵道旁施放，至於遊客進入軌道的「個人行為」，店家不過問。

業者說，平溪線的火車班次很穩定，就是約1小時1班車，他們在列車即將通過時會吹哨，提醒遊客火車快來了，避免發生意外。

天燈 鐵道 廖先翔

延伸閱讀

李四川表態願承擔2026新北 要不要藍白合？ 朱立倫說話了

藍委廖先翔被控竊佔國有地蓋莊園 士檢不起訴處分

任期2年多 立委廖先翔續拼地方交通建設

藍白合力挺廖先翔過關 陳語倢與志工代柯文哲感謝「守護民主」

相關新聞

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

夏天是飲冰品的消費高峰季節，北市衛生局今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，今公布第2波抽驗共108件，其中8家業者、10件...

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

新北市平溪區在鐵道放天燈是「觀光賣點」，但因有YouTuber被罰，重回現場藉拍道歉影片，呈現違規常態成為話題。立委廖先...

進場15分鐘就收費... 議員籲北市停車場30分鐘免費

台北市轄下的停車場收費不斷上升，北市議員洪婉臻發現，停車場不只漫天喊價，更有入場不到15分鐘就離場的駕駛，還是得付費。停...

新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

開學季將至，新北市環保局宣布，9月4日與13日下午1時30分至5時，在新店區再生家具展售中心舉辦「小家電暨開學季家具特賣...

嚴防登革熱入侵 新北市全面清除孳生源

高雄市近期爆發本土登革熱疫情，加上暑假結束南北往來頻繁，新北市為防堵境外移入個案擴散，今由新北市副市長劉和然率隊，偕同衛...

卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

新版財劃法爭議多，上周行政院長卓榮泰坦言法令上計算有誤差，將邀縣市長到行政院或到地方拜訪。北市長蔣萬安今被問是否已收邀約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。