YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

新北市平溪區在鐵道放天燈是「觀光賣點」，但因有YouTuber被罰，重回現場藉拍道歉影片，呈現違規常態成為話題。立委廖先翔今天表示，已要求鐵道局提出鐵路法修正草案，建立兼顧天燈施放與鐵路安全的制度性解方。

經營旅遊頻道的YouTuber「菜苔苔與菜生生」，剪輯1家4口到十分鐵道放天燈的影片上傳網路後，被人檢舉進入鐵軌，鐵道局依鐵路法第57條侵入鐵路路線，共裁罰4萬元。

兩人重回現場，拍攝並剪輯「道歉」影片，畫面中兩人提醒其他遊客要小心，不要像他們一樣觸法收罰單，但畫面可見不少遊客在軌道來來去去放天燈。有網友留言，指這段影片是很高明的反諷，兩人誠懇道歉，但又讓大家看身後的實際狀況。

廖先翔說，平溪、十分的遊客在鐵道放天燈由來已久，先前他已注意到鐵道安全和觀光發展的衝突點，多次與鐵道局討論修法的可行性，並得到正面的回應。

廖先翔認為，平溪天燈文化是台灣重要的國際觀光象徵，2010世博會、歌手Jolin演唱的「台灣的心跳聲」、2011電影「那些年我們一起追的女孩和2016觀光宣傳片，天燈都是台灣觀光的象徵，絕對不應因法規不合時宜，被迫走向消逝。

廖先翔表示，因為行政作業速度不夠快，近日又傳出有人受罰，成為輿論焦點，他又接獲許多民眾反應，希望適度修法，因此日前已在立法院交通委員會會議，提出臨時提案推動修法獲得通過。

廖先翔要求鐵道局提出鐵路法第57條修正草案，增列觀光文化活動專案許可規範，並送交通部審議，兼顧鐵路運輸安全與地方觀光文化永續發展，建立天燈施放與鐵路安全並行的制度性解方。

天燈業者說，十分地區觀光紅到國外的畫面，就是在鐵道旁有兩排房子，遊客在鐵道放天燈，但因為又違反現行法令，實在很兩難。也有業者說，如果不能在鐵軌放天燈，可能外國人就不會來了，1年10幾億元的天燈產業鏈就斷了。

YouTuber被罰事件爆發後，十分地區的天燈業者已有默契，不再引導遊客進入鐵軌施放天燈，告知可在鐵道旁施放，至於遊客進入軌道的「個人行為」，店家不過問。

業者說，平溪線的火車班次很穩定，就是約1小時1班車，他們在列車即將通過時會吹哨，提醒遊客火車快來了，避免發生意外。