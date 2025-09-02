新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

開學季將至，新北市環保局宣布，9月4日與13日下午1時30分至5時，在新店區再生家具展售中心舉辦「小家電暨開學季家具特賣會」，現場超過300件二手家具及家電展售，凡持有效學生證者即可享「每滿500元現折100元」優惠，讓學生族群在外租屋添購家具更省荷包。

環保局表示，再生家具展售中心自109年成立以來，已吸引近3700人到訪，累計售出超過2300件二手家具，所得62萬元全數捐入「新北市好日子愛心大平台」作為急難救助，讓消費同時兼顧公益。由於往年開學特賣獲得熱烈回響，今年特別加開平日與假日場次，提供檯燈、氣炸鍋、吹風機等小家電，以及桌椅、沙發、收納櫃等家具，兼具實用與平價。

環保局補充，再生家具展售中心固定於每月第一週週四及第二、四週週六開放，民眾也可透過「再生家具拍賣網」線上選購。若家中有閒置但仍堪用的家具與家電，也可提供至「幸福小站」，由專人媒合給有需求的弱勢家庭，延續物品價值。