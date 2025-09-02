快訊

傳黃仁勳快閃來台代川普施壓傳話？台積電澄清了

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

聽新聞
0:00 / 0:00

新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北再生家具開學特賣會將於9月4及13日舉行，凡出示有效的學生證件即可享有限定優惠。圖／新北市環保局提供
新北再生家具開學特賣會將於9月4及13日舉行，凡出示有效的學生證件即可享有限定優惠。圖／新北市環保局提供

開學季將至，新北市環保局宣布，9月4日與13日下午1時30分至5時，在新店區再生家具展售中心舉辦「小家電暨開學季家具特賣會」，現場超過300件二手家具及家電展售，凡持有效學生證者即可享「每滿500元現折100元」優惠，讓學生族群在外租屋添購家具更省荷包。

環保局表示，再生家具展售中心自109年成立以來，已吸引近3700人到訪，累計售出超過2300件二手家具，所得62萬元全數捐入「新北市好日子愛心大平台」作為急難救助，讓消費同時兼顧公益。由於往年開學特賣獲得熱烈回響，今年特別加開平日與假日場次，提供檯燈、氣炸鍋、吹風機等小家電，以及桌椅、沙發、收納櫃等家具，兼具實用與平價。

環保局補充，再生家具展售中心固定於每月第一週週四及第二、四週週六開放，民眾也可透過「再生家具拍賣網」線上選購。若家中有閒置但仍堪用的家具與家電，也可提供至「幸福小站」，由專人媒合給有需求的弱勢家庭，延續物品價值。

環保局呼籲，民眾選購再生家具不僅能省錢，更能減少資源浪費，發揮循環再利用精神。搭配公益平台的急難救助，更讓這場特賣會不只是「開學省荷包」，更是一場資源循環與社會關懷的善舉。

若家中有功能完好但閒置的家電或二手家具可洽幸福小站。圖／新北市環保局提供
若家中有功能完好但閒置的家電或二手家具可洽幸福小站。圖／新北市環保局提供
「小家電暨開學季家具特賣會」現場將展售各式實用小家電及二手家具。圖／新北市環保局提供
「小家電暨開學季家具特賣會」現場將展售各式實用小家電及二手家具。圖／新北市環保局提供

家具 環保局

延伸閱讀

怨前女友另結新歡 新北男追到台中朝她壓頭割頸濺血...殺人未遂起訴

打造友善校園 開學第2天台南出手「停！聽！看！」

78萬高齡人口挑戰 侯友宜要將訪歐經驗融入「銀新未來城」

開學闖關 新北汐止東山國小學童體驗生態、樂活、童玩趣

相關新聞

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

夏天是飲冰品的消費高峰季節，北市衛生局今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，今公布第2波抽驗共108件，其中8家業者、10件...

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

新北市平溪區在鐵道放天燈是「觀光賣點」，但因有YouTuber被罰，重回現場藉拍道歉影片，呈現違規常態成為話題。立委廖先...

進場15分鐘就收費... 議員籲北市停車場30分鐘免費

台北市轄下的停車場收費不斷上升，北市議員洪婉臻發現，停車場不只漫天喊價，更有入場不到15分鐘就離場的駕駛，還是得付費。停...

新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

開學季將至，新北市環保局宣布，9月4日與13日下午1時30分至5時，在新店區再生家具展售中心舉辦「小家電暨開學季家具特賣...

嚴防登革熱入侵 新北市全面清除孳生源

高雄市近期爆發本土登革熱疫情，加上暑假結束南北往來頻繁，新北市為防堵境外移入個案擴散，今由新北市副市長劉和然率隊，偕同衛...

卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

新版財劃法爭議多，上周行政院長卓榮泰坦言法令上計算有誤差，將邀縣市長到行政院或到地方拜訪。北市長蔣萬安今被問是否已收邀約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。