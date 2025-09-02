嚴防登革熱入侵 新北市全面清除孳生源

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市副市長劉和然環境巡檢，對花盆底盤、儲水桶等周邊環境隱藏性容器進行巡倒清刷，清除孳生源。圖／新北市衛生局提供
高雄市近期爆發本土登革熱疫情，加上暑假結束南北往來頻繁，新北市為防堵境外移入個案擴散，今由新北市副市長劉和然率隊，偕同衛生局、環保局、板橋區公所及清潔隊人員，前往板橋崑崙公園展開巡檢，清理積水容器與孳生源，展現市府防疫決心。

劉和然指出，崑崙里住宅密集、人員往來頻繁，且周邊有菜園、工地、工廠等複雜環境，一旦疏於管理，極易成為病媒蚊孳生熱點。今日巡查就發現天溝積水、冷氣接水桶未妥善處理、雜物堆置等狀況，甚至已有孑孓滋生，市府立即動員清除。他呼籲社區及住戶積極配合，從屋簷天溝、花盆底盤到頂樓儲水桶都要徹底檢視，避免疫情在社區蔓延。

環保局副局長陳美玲表示，夏季午後雷陣雨過後稍有積水就可能成為病媒蚊溫床，因此環保局持續執行公共環境巡檢與高風險場域稽查，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」四步驟，把清除孳生源變成日常習慣，降低疫情風險。

衛生局副局長馬景野則提醒，新北市已建置404家NS1快篩合約醫療院所，強化及早發現與即時通報量能，並透過教育訓練與獎勵制度提升醫師警覺。他強調，登革熱潛伏期約3至14天，民眾若曾到過高風險地區並出現發燒、肌肉痛或出疹等症狀，務必盡快就醫並主動告知活動史，以利診斷與治療。

市府呼籲，防治登革熱需要全民共同參與，唯有從居家到公共空間全面清除孳生源，才能守護市民健康，避免疫情在社區擴散。

新北市副市長劉和然今率隊，偕同衛生局、環保局、板橋區公所及清潔隊人員，前往板橋崑崙公園展開巡檢，清理積水容器與孳生源。圖／新北市衛生局提供
清潔隊人員清理積水容器與孳生源，避免疫情蔓延。記者張策／攝影
