嚴防登革熱入侵 新北市全面清除孳生源
高雄市近期爆發本土登革熱疫情，加上暑假結束南北往來頻繁，新北市為防堵境外移入個案擴散，今由新北市副市長劉和然率隊，偕同衛生局、環保局、板橋區公所及清潔隊人員，前往板橋崑崙公園展開巡檢，清理積水容器與孳生源，展現市府防疫決心。
劉和然指出，崑崙里住宅密集、人員往來頻繁，且周邊有菜園、工地、工廠等複雜環境，一旦疏於管理，極易成為病媒蚊孳生熱點。今日巡查就發現天溝積水、冷氣接水桶未妥善處理、雜物堆置等狀況，甚至已有孑孓滋生，市府立即動員清除。他呼籲社區及住戶積極配合，從屋簷天溝、花盆底盤到頂樓儲水桶都要徹底檢視，避免疫情在社區蔓延。
環保局副局長陳美玲表示，夏季午後雷陣雨過後稍有積水就可能成為病媒蚊溫床，因此環保局持續執行公共環境巡檢與高風險場域稽查，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」四步驟，把清除孳生源變成日常習慣，降低疫情風險。
衛生局副局長馬景野則提醒，新北市已建置404家NS1快篩合約醫療院所，強化及早發現與即時通報量能，並透過教育訓練與獎勵制度提升醫師警覺。他強調，登革熱潛伏期約3至14天，民眾若曾到過高風險地區並出現發燒、肌肉痛或出疹等症狀，務必盡快就醫並主動告知活動史，以利診斷與治療。
市府呼籲，防治登革熱需要全民共同參與，唯有從居家到公共空間全面清除孳生源，才能守護市民健康，避免疫情在社區擴散。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言