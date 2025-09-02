快訊

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料的結果，漢堡王士林店經複查不合格，挨罰3萬元。圖／北市衛生局提供
夏天是飲冰品的消費高峰季節，北市衛生局今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，今公布第2波抽驗共108件，其中8家業者、10件複查仍不符合規定，滿大人頂級麻辣鴛鴦鍋、I Love Tea 松山店都有2件不合格，各罰4萬，另有漢堡王、頂呱呱、七盞茶等6家。

衛生局6月陸續抽驗47件冰品、12件食用冰塊、49件飲料等108件飲冰品，依類別檢驗食品中的沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7等微生物衛生標準。

其中，29件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有10件產品不符規定，衛生局已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分8家不符規定的製造業者各3萬元罰鍰。

包含滿大人頂級麻辣鴛鴦鍋2件不合格的HERSHEY'S FREEZE牛奶巧克力冰沙和大紅袍烏龍、I Love Tea 松山店的高山青茶（含冰塊）和百香冰沙（不含配料），衛生局各罰4萬元。

1件不合格則是漢堡王士林店的綠茶（不含冰塊）、三德大飯店的檸檬冬瓜露、毛青茶室八德總店的經典紅茶（含冰塊）、荖子鍋家樂福內湖店的牛奶風味霜淇淋（不含配料）、頂呱呱萬芳店的紅茶雪泥（不含配料）、七盞茶內湖江南店的芭樂旺來冰沙，衛生局各罰3萬元。

衛生局表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一；如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受汙染或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。

至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限。

北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料的結果，滿大人頂級麻辣鴛鴦鍋經複查2件不合格，挨罰4萬元。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料的結果，荖子鍋家樂福內湖店經複查不合格，挨罰3萬元。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料的結果，I Love Tea 松山店經複查2件不合格，挨罰4萬元。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料的結果，三德大飯店經複查不合格，挨罰3萬元。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料的結果，頂呱呱萬芳店經複查不合格，挨罰3萬元。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料的結果，毛青茶室八德總店經複查不合格，挨罰3萬元。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布抽驗散裝飲冰品配料的結果，七盞茶內湖江南店經複查不合格，挨罰3萬元。圖／北市衛生局提供
