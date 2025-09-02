蔣萬安：理解民眾黨上街頭 籲保障柯文哲人權

民眾黨日前舉行活動與警方爆衝突，導致8名員警受傷。台北市長蔣萬安今天表示，警方必須依法執勤，但可以理解民眾黨支持者為何上街頭，也支持民眾黨，籲各界保障柯文哲人權。

民眾黨主席黃國昌8月30日號召群眾舉行「走讀」活動，數度與警方爆發推擠，造成8名員警受傷，黃國昌更因與員警肢體接觸引發爭議。內政部表示，脫序行為涉妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送北檢偵辦。

蔣萬安今天出席台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮前接受媒體聯訪，對於民眾黨活動造成8名員警受傷表示，就法治原則而言，警局必須秉持職責、依法執勤。

蔣萬安表示，此事根源是柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是被「押人取供」，且柯文哲是曾參選總統的第3大黨主席，難以想像這類事情是發生在民主國家，更不禁讓人覺得這樣的狀況很可能發生任何人身上。

蔣萬安說，從人權角度來看，他可以理解民眾黨支持者為何走上街頭，他也支持民眾黨，並呼籲各界保障柯文哲人權。

此外，中共明天將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，傳出國民黨前主席洪秀柱等人擬出席。被問及此事，蔣萬安今天表示：「我不會出席」。