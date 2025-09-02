快訊

傳黃仁勳快閃來台代川普施壓傳話？台積電澄清了

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

蔣萬安：理解民眾黨上街頭 籲保障柯文哲人權

中央社／ 台北2日電

民眾黨日前舉行活動與警方爆衝突，導致8名員警受傷。台北市長蔣萬安今天表示，警方必須依法執勤，但可以理解民眾黨支持者為何上街頭，也支持民眾黨，籲各界保障柯文哲人權。

民眾黨主席黃國昌8月30日號召群眾舉行「走讀」活動，數度與警方爆發推擠，造成8名員警受傷，黃國昌更因與員警肢體接觸引發爭議。內政部表示，脫序行為涉妨害公務罪、強制罪、集會遊行法等犯行，將移送北檢偵辦。

蔣萬安今天出席台北市114年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮前接受媒體聯訪，對於民眾黨活動造成8名員警受傷表示，就法治原則而言，警局必須秉持職責、依法執勤。

蔣萬安表示，此事根源是柯文哲被羈押超過一年，很難讓人不去想像是不是被「押人取供」，且柯文哲是曾參選總統的第3大黨主席，難以想像這類事情是發生在民主國家，更不禁讓人覺得這樣的狀況很可能發生任何人身上。

蔣萬安說，從人權角度來看，他可以理解民眾黨支持者為何走上街頭，他也支持民眾黨，並呼籲各界保障柯文哲人權。

此外，中共明天將舉行「抗戰勝利80週年」閱兵，傳出國民黨前主席洪秀柱等人擬出席。被問及此事，蔣萬安今天表示：「我不會出席」。

民眾黨 蔣萬安 柯文哲

延伸閱讀

卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

甩鍋？劉世芳稱民眾黨走讀駁路權尊重北市 蔣萬安回應了

走讀爆衝突 蔣萬安表態了 從人權理解民眾黨為何上街頭

京華城案再提出庭 柯文哲露齒微笑心情輕鬆

相關新聞

北市衛局抽驗飲冰品不合格 漢堡王、頂呱呱、七盞茶都上榜

夏天是飲冰品的消費高峰季節，北市衛生局今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，今公布第2波抽驗共108件，其中8家業者、10件...

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

新北市平溪區在鐵道放天燈是「觀光賣點」，但因有YouTuber被罰，重回現場藉拍道歉影片，呈現違規常態成為話題。立委廖先...

進場15分鐘就收費... 議員籲北市停車場30分鐘免費

台北市轄下的停車場收費不斷上升，北市議員洪婉臻發現，停車場不只漫天喊價，更有入場不到15分鐘就離場的駕駛，還是得付費。停...

新北再生家具開學特賣 學生證享折扣 公益兼環保

開學季將至，新北市環保局宣布，9月4日與13日下午1時30分至5時，在新店區再生家具展售中心舉辦「小家電暨開學季家具特賣...

嚴防登革熱入侵 新北市全面清除孳生源

高雄市近期爆發本土登革熱疫情，加上暑假結束南北往來頻繁，新北市為防堵境外移入個案擴散，今由新北市副市長劉和然率隊，偕同衛...

卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

新版財劃法爭議多，上周行政院長卓榮泰坦言法令上計算有誤差，將邀縣市長到行政院或到地方拜訪。北市長蔣萬安今被問是否已收邀約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。