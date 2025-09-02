卓揆邀談財劃法..蔣萬安還沒收邀約..喊話說到做到這事

新版財劃法爭議多，上周行政院長卓榮泰坦言法令上計算有誤差，將邀縣市長到行政院或到地方拜訪。北市長蔣萬安今被問是否已收邀約？蔣說，還沒收到；再被問是否擔心玩兩面手法？蔣回，希望卓院長說到做到。

媒體問蔣，儘管卓稱將邀縣市首長面對面溝通，不過發言人似乎還在打地方？會不會擔心玩兩面手法？蔣萬安說，財劃法修法是為落實地方自治，充實地方財源，也能改善中央地方財政失衡，希望行政院能夠以此為念。卓院長其實先前也表達過，不會有政治考量，也表達地方有需要會答應，也希望卓榮泰院長能說到做到。

蔣萬安今天上午主持台北市忠烈祠秋祭大典，對於新版財劃法相關爭議，還有北市府被砍學校、路燈電費優惠補助等，由於先前行政院長卓榮泰說要邀請地方首長協調財劃法，蔣說，市府還沒有收到相關資訊，不過他已經說過，任何溝通交流都是好事，也很樂見卓院長願意與地方縣市首長面對面討論，也希望行政院能提前提供相關完整資料，讓北市府能精準回應，達到有效溝通效果。

對於北市路燈、學校被取消電價優惠等，蔣萬安說，他之前已經表達過，班班有冷氣這項政策，在幾年前行政院風風火火推動，也稱會確保後續電費能給予地方支持與補助，不過現在突然刪掉，補助要地方負擔，變成「我裝冷氣、你付電費」這樣不合理情形，希望透過溝通交流面對面討論來解決這樣的問題。