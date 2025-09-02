快訊

北市重陽敬老禮金即日起開放提領 「這方式」領取可抽8888元獎金

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市重陽敬老禮金即日起開放靠卡領取，設籍北市65歲以上（原住民55歲以上）長者即可領取1500至1萬元不等禮金，今年更與悠遊卡公司合作舉辦加碼，鼓勵長者可用敬老愛心卡領取，除有專屬優惠還可參加抽獎活動，最高可獲得8888元獎金。記者洪子凱／攝影
北市重陽敬老禮金即日起開放靠卡領取，設籍北市65歲以上（原住民55歲以上）長者即可領取1500至1萬元不等禮金，社會局統計逾56萬人受惠，今年更與悠遊卡公司合作舉辦加碼，鼓勵長者可用敬老愛心卡領取，除有專屬優惠還可參加抽獎活動，最高可獲得8888元獎金。

今年調整發放標準今年12月31日滿85歲至98歲長者（原住民為75歲至88歲）可領3000元，只要設籍北市且至重陽節當日已達3個月以上，65歲至84歲（原住民為55歲至74歲）長者送1500元、85歲至98歲（原住民為75歲至88歲）長者致送3000元、99歲（原住民為89歲）以上長者致送1萬元及禮品一份。

社會局表示，長者可依個人需求選擇不同領取方式，持敬老卡、愛心卡（敬老註記）者，可於即日至9月30日至四大超商、美廉社或北捷機台嗶卡領取，匯款則須於10月9日線上填寫「重陽敬老禮金匯款同意書」，或至區公所社會課寫紙本下月29日匯款至指定帳戶；領現金則於11月12日至11月15日，依各區公所公告至定點領取。

此外，今年也與悠遊卡公司推出加碼活動，只要長輩使用敬老卡靠卡領取北市重陽敬老禮金即可參加抽獎，最高獎金高達8888元，在統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社、家樂福、義美、棉花田、康是美、杏一、維康、必勝客、肯德基、宜蘭傳藝園區及環球購物中心等15個合作通路都有專屬優惠。

