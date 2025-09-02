快訊

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

北市雙捷運、中山商圈正中心41戶招租 投標人須具備這資格

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府財政局公開招租2處都市更新分回全新市有房地共41戶。圖／北市財政局提供
北市府財政局公開招租2處都市更新分回全新市有房地共41戶。圖／北市財政局提供

北市府財政局公開招租2處都市更新分回全新市有房地共41戶，除位在中山商圈正中心、心中山線形公園第一排，步行可達中山、北車雙捷運，分別為3房及4房型，不過，投標廠商限租賃住宅包租業者，且具租賃住宅服務業登記證的本國公司。

北市府為活化市有資產提升使用效益，9月1日公告標租中山里仁社區、位於台北市中山北路2段44巷22號4樓等30戶及35個汽車停車位，以及中山松悅社區、位於中山北路1段112巷28號7樓之1等11戶及11個汽車停車位，2處屬都市更新分回全新市有房地，共41戶，預計於9月22日上午11時截止投標，下午3時開標。

財政局指出，中山里仁社區30戶住宅，位於中山商圈正中心、心中山線形公園第一排，且鄰近中山運動中心、誠品書店中山地下書街，步行僅需3分鐘就能抵達捷運中山站，為67至86坪之4房型格局，每戶搭配1至2席停車位外，更配有全套家具家電，一只行李箱即可入住

另外，中山松悅社區11戶住宅鄰近中山市場、台北當代藝術館，步行可達中山站、台北車站「雙捷運」以及台北火車站及高鐵站「雙鐵」，為49至51坪之3房型格局，每戶搭配1席停車位。

財政局表示，為積極活化市有資產，擴大租賃住宅市場供給，今年積極辦理標租作業，本次推出2處社區更屬租屋市場首選，若順利標脫，財政局今年將提供超過200戶住宅至租賃市場，可有效提供屋源，滿足台北市居住需求。

財政局也提醒，2處社區分屬不同標號，可分別投標，投標廠商之營業項目應包含H706021租賃住宅包租業且具租賃住宅服務業登記證之本國公司。公司資本總額（如為股份有限公司，則為實收資本額）在3000萬元以上，且票據信用資料為非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄。

另外，投標人或其代表人曾得標承租或使用本局經管之市有不動產，因履約情形異常，於本標租公告日前3年，經財政局解除或終止契約者，不得參加投標或作為決標對象。

財政局表示，自即日起可於上班時間逕向財政局秘書室（台北市市府路1號8樓中央區）免費索取投標文件（每公司以1份為限）或自行至該局網頁（網址：https://dof.gov.taipei）「公告資訊-招標資訊」查詢及下載，公告期間可洽該局預約看屋，歡迎有意願投標且符合投標資格者踴躍參與投標。

北市府財政局公開招租2處都市更新分回全新市有房地共41戶。圖／北市財政局提供
北市府財政局公開招租2處都市更新分回全新市有房地共41戶。圖／北市財政局提供

