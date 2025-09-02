快訊

台東市正氣路觀光夜市管線施工 明後天454戶間歇停水

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市正氣路是有名的水果街及觀光夜市，自來水公司將進行巷弄管線汰換工程。圖／台東縣府提供
台東市正氣路是有名的水果街及觀光夜市，自來水公司將進行巷弄管線汰換工程。圖／台東縣府提供

台東市正氣路明後天（9月3日、9月4日）將進行巷弄管線汰換工程，台灣自來水公司第十區管理處表示，中山路、正氣路、博愛路等地，454戶將實施間歇性停水

自來水公司指出，公司為辦理「台東系統-觀光夜市及正氣路巷弄汰換管線工程」，將於114年9月3日（星期三）至114年9月4日（星期四），每日上午8時30分至下午5時，實施間歇性停水施工。

停水區域如下，台東市五權街、信義路、博愛路、正氣路、中山路、中正路、南京路、大同路、文化街、更生路、浙江路等周邊區域，影響戶數454戶，請自來水用戶配合儲水備用。

為提升台東市正氣路水果街及觀光夜市的整體環境品質與安全，台東縣府推動正氣路道路及地下設施改善工程，歷經2個多月施工，已於7月11日正式通車。

台東 停水 夜市

