新北國中技藝教育再升級 全程免費還有「加退選」機制

新北市教育局114學年度全面升級國中技藝教育方案，串聯全市80所國中與北北基桃27所技術型高中，涵蓋餐旅、機械、藝術設計等13大職群，規畫近300班課程，提供超過5000個名額，打造全國最完整的適性探索體系。

國中技藝教育方案課程全程免費，學生每周專車接送至高職上課，還可參加產業參訪，並挑戰全市專屬技藝競賽。更首創「加退選」機制，讓國中生先旁聽、再決定是否加選，提供最彈性也最完整的探索體驗。

教育局指出，技藝教育的核心是「多元、適性、無限可能」，透過跨校課程安排，九年級學生每周平均3至7節課進入技術型高中學習，在不影響正式課業前提下，親身體驗不同專業領域，逐步描繪生涯藍圖，過去學生在8年級就需決定報名技藝班，新北去年首創全國推出「試讀＋加選」制度，讓學生先試探再決定，教材與材料全由市府提供，讓孩子勇敢探索。

重慶國中校長蔡安繕表示，技藝班是學生從「知道自己喜歡什麼」到「實際嘗試」的重要橋樑；新北高工實習處主任汪師弘則分享，最大成就感是看見孩子從懵懂到熟練，最後能自信完成作品，即使未來方向不同，這段經驗依舊是人生寶貴的養分。

畢業於海山高中國中部的何寀熏同學說，她因參加設計職群技藝班，挑戰全市技藝競賽奪下第二名，晉級全國技能競賽，最後進入復興商工美工科就讀，「這段經驗讓我更清楚興趣，也更堅定了追夢的方向。」