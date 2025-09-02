聽新聞
0:00 / 0:00

打造運動環境 侯友宜參訪荷蘭「市中心衝浪池」

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北市長侯友宜（右）正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第1座「市中心衝浪池」RiF010。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜（右）正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第1座「市中心衝浪池」RiF010。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜正率團在歐洲訪問，首站前往荷蘭，走進鹿特丹Markthal市場體驗融合美食、住宅、休閒與藝術的複合空間，也參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。

侯友宜指出，每座城市天然環境條件不同，因地制宜規畫有助於推動全齡運動，新北將持續努力，讓每個人都可以找到適合自己的運動方式。

RiF010位於荷蘭第2大城市鹿特丹，採用再生能源，以太陽能與風力發電供應系統運作。水源取自河川，經過濾處理，平均每7小時1次完整換水循環，製造出的浪最高可達1.5公尺。

借鏡歐洲市場改造經驗，也是此行重點之一。荷蘭Markthal市場結合美食餐飲、零售、住宅、休閒娛樂與停車等多元功能，白天熱鬧的市場大廳，夜晚轉換為餐飲與休閒空間聚集地，「一場地多用途」設計，升級成觀光熱點。參訪市場時，巧遇來自台灣的交換學生，學生逗趣地問「市長您怎麼也來了」。

侯友宜訪歐行程8月30日啟程，預計9月9日返台，安排到荷蘭、奧地利和捷克。市府表示，此次行程重點涵蓋智慧醫療、健康照護及城市規畫，汲取國外成功經驗，作為城市治理參考。

延伸閱讀

參訪荷蘭「市中心衝浪池」 侯友宜：新北續打造全齡運動環境

侯友宜今出訪歐洲考察 行李箱不忘帶這一物

郝龍斌選黨主席？侯友宜：願意承擔都全力支持

繼續拚市政 侯友宜明將赴歐考察長照及城市規畫

相關新聞

新北運動中心夯 營運業者嘆水電費是硬傷

新北有18座運動中心包含2座水上運動中心，去年使用量最高是板橋運動中心達118萬人次，新店緊追在後有114萬。運動場館熱...

北市公園遊戲場像烤盤 民代籲訂遮蔭SOP

夏季高溫難耐，北市683座公園有遮蔭僅200多座，以大安森林公園為例，最高溫處就是遊戲場，遊戲如同貼近「烤盤」，恐造成熱...

打造運動環境 侯友宜參訪荷蘭「市中心衝浪池」

新北市長侯友宜正率團在歐洲訪問，首站前往荷蘭，走進鹿特丹Markthal市場體驗融合美食、住宅、休閒與藝術的複合空間，也...

平溪靜安吊橋外籍遊客放煙火…推託「店家說的」 消防局：違規

有網友今天在臉書社團貼文，指有一群遊客在十分地區的靜安吊橋「放煙火」，有人勸阻，雙方還起口角。新北市消防局第6救災救護大...

開學首日新北警全出動校園周邊站崗 協同校方、民力維交安

今天是各級高中、國中小開學日，有鑑於三峽北大國小之前發生重大車禍，學童交通安全成為社會關注焦點，新北警特別與各國小合作，...

北市、韓京畿道議會締結「夥伴議會」 開啟多元實質合作

台北市議會與韓國京畿道議會締結「夥伴議會」。北市議長戴錫欽與京畿道議長金振鏡簽署「夥伴議會合作協議」，將交流推向新高度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。