打造運動環境 侯友宜參訪荷蘭「市中心衝浪池」

新北市長侯友宜正率團在歐洲訪問，首站前往荷蘭，走進鹿特丹Markthal市場體驗融合美食、住宅、休閒與藝術的複合空間，也參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。

侯友宜指出，每座城市天然環境條件不同，因地制宜規畫有助於推動全齡運動，新北將持續努力，讓每個人都可以找到適合自己的運動方式。

RiF010位於荷蘭第2大城市鹿特丹，採用再生能源，以太陽能與風力發電供應系統運作。水源取自河川，經過濾處理，平均每7小時1次完整換水循環，製造出的浪最高可達1.5公尺。

借鏡歐洲市場改造經驗，也是此行重點之一。荷蘭Markthal市場結合美食餐飲、零售、住宅、休閒娛樂與停車等多元功能，白天熱鬧的市場大廳，夜晚轉換為餐飲與休閒空間聚集地，「一場地多用途」設計，升級成觀光熱點。參訪市場時，巧遇來自台灣的交換學生，學生逗趣地問「市長您怎麼也來了」。

侯友宜訪歐行程8月30日啟程，預計9月9日返台，安排到荷蘭、奧地利和捷克。市府表示，此次行程重點涵蓋智慧醫療、健康照護及城市規畫，汲取國外成功經驗，作為城市治理參考。