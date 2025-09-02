新北運動中心夯 營運業者嘆水電費是硬傷

新北有18座運動中心包含2座水上運動中心，去年使用量最高是板橋運動中心達118萬人次，新店緊追在後有114萬。運動場館熱度上升，但近年水電、人事等經營成本攀高，游泳池一個時段收費100元幾乎是20年沒漲價，業者嘆，成本問題成為硬傷。

三重運動中心執行長林子宸說，該場館夏季電費一個月高達120、130萬，水費每月10萬左右，人事成本也上升，經營挑戰加大。新北體育局說，契約訂有最高收費標準，營運團隊可善用場地開多元課程來增加營收，若有調整收費構想，可參考周邊行情、營運成本，再送體育局核定。

林子宸談到，面對坊間健身教室競爭，運動中心不能光以低價當行銷手段，否則久了消費者會無感，也無助於品質及永續經營。

新北每處運動中心各有不同定位、特色，三重主打女性市場、中和鎖定年輕族群。林子宸說，10年前上路初期，透過市調發現三重的年輕女性市場潛力大，推出女性專屬課程、女性專區，每月最後一個周三是女性運動日享全館免費。逐漸培養出一些女性大戶，有熟客每月捨得花10萬元買專屬課程。

平日上午8時至10時、下午2時至4時是公益時段，提供銀髮族等對象免費使用。70歲男子林嘉麟是三重運動中心常客，他說，能和運動中心當鄰居是件幸福的事。

新北規律運動人口比率2023年是32.7%，2024年上升為33.1%；每周平均運動次數，2023年為3.48次，2024年是3.59次。

師大運動競技系教授李建興說，新北運動風氣不輸先進國家的城市，場館所面臨水電成本上升的壓力，除透過行政溝通調整票價，也可增設不同運動班來截長補短因應。

輔大體育室主任余泳樟說，台灣第一批運動中心規畫以單項運動為主，隨著趨勢改變，對運動的期待「不是只有流汗，更要有效果」，第二代場館走向族群分眾概念，重視平權及共融，專攻銀髮、女性、兒童、身障等對象。余提醒，使用客群需要時間養成，當年淡水運動中心位處新市鎮不被看好，近年已轉虧為盈。