北市公園遊戲場像烤盤 民代籲訂遮蔭SOP

夏季高溫難耐，北市683座公園有遮蔭僅200多座，以大安森林公園為例，最高溫處就是遊戲場，遊戲如同貼近「烤盤」，恐造成熱中暑、熱傷害，民代籲市府制訂高溫遮蔭SOP。北市公園處表示，會與專家及使用者討論，讓公園遊憩設施遮陽更到位。

台灣還我特色公園行動聯盟表示，戶外公園遊戲場有無遮蔭設施，溫差高達9至17度，如果公園內沒喬木遮蔽，就要有日照分析評估，將高溫區列優先改善。戶外遊具對孩童來說，有助於認識環境、打開感官媒介，若改去有冷氣的室內遊戲場，也無法享受戶外空間樂趣。

北市議員詹為元分享，早年熱島效應不嚴重，都會到公園玩耍流汗，因都市叢林、熱島等因素，小朋友難以承受熱傷害，若公園內遊戲設施沒有遮蔭，設施常曬得發燙，呼籲市府應要針對高溫數據，制定一套遮蔭SOP。

特公盟建議，市府應針對公園遊憩設施的遮陽列檢核項目，如果園內沒有喬木遮蔽，就要日照分析評估，以新北市新莊區公所為例，區內的公園普查就將高溫區列為優先改善地區。

台北市職能治療師公會表示，玩樂是兒童發展重要的里程碑，3C產品普及，心理疾病年紀愈發下降，應透過感官、爬、翻滾等感受大自然。

公園處副總工程司尤國仁說，公園更新和新建會考量保水功能，也會多種植樹木及規畫遮蔭空間，不過礙於中央法規，盡量用可拆卸式的遮蔭器材，同時也要保有安全距離、範圍等。今年公園處將與專家學者及使用者討論，公園遊憩設施檢核納入遮陽設施等SOP規則，也會分析公園日照，在條件許可下，先改善使用率高的公園遊憩設施。