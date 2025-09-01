蔣萬安：因應美國關稅增20% 北市推獎補助專案

台北市長蔣萬安今天表示，面對當前美國對等關稅挑戰，4月時市府立刻成立專案應變小組，已推出因應美國關稅增加20%的獎補助專案，即日起可申請，盼降低企業所受衝擊。

蔣萬安今天出席內湖科學園區發展協會第十、十一屆理事長交接典禮，他說，內科不僅是台灣經濟發展的指標，更是台北市韌性城市願景的重要支柱，承諾持續推動交通建設與產業轉型，打造更優質的營運環境。

蔣萬安說，面對當前嚴峻的美國關稅挑戰，4月時市府立刻成立專案應變小組，內科很多企業代表參與座談，那時候他接連拜訪內科協會、台北市進出口公會、台北市商業會，聽到許多從事出口產業的企業代表心聲。

他說，也擬訂因應措施，與中央緊密合作，全力協助企業度過這個嚴峻的挑戰，市府也已推出因應美國關稅增加20%的獎補助專案，即日起就可以申請，希望幫助受衝擊的企業降低影響。

針對內科園區，蔣萬安說，園區自2002年成立以來，已發展成全台最具指標性的產業聚落。大內科地區目前共有超過6500家廠商、23萬名員工，總年營收突破新台幣5.6兆元，是全國最具指標性的科學園區協會，也是台灣產業的火車頭。