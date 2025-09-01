平溪靜安吊橋外籍遊客放煙火…推託「店家說的」 消防局：違規

有網友今天在臉書社團貼文，指有一群遊客在十分地區的靜安吊橋「放煙火」，有人勸阻，雙方還起口角。新北市消防局第6救災救護大隊表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。

網友今天臉書爆料公社貼文指出，今天走在十分靜安吊橋時，遇到一群口音像是來自東南亞的遊客，居然在吊橋中段放煙火，放完後直接走人。

網友說，他氣不過跑去跟他們說，怎麼可以在橋上放煙火，放完後垃圾也不帶走。在吊橋放煙火，如果煙火倒了，炸傷人怎麼辦。

網友說，對方答覆是店家叫他們到橋上放煙火，放完後，店家會去收走施放後的垃圾。這時有名導遊也跟這群遊客說，吊橋是公共區域，不能放煙火，不能店家說什麼就做什麼，店家「要你們跳河你們要跳嗎？」結果有1人竟回說「跳啊」，一直要勸阻他們的人去找店家討論。

新北市消防局得知訊息，派員前往靜安吊橋查看，並未發現遭破壞痕跡。消防局說，依據新北市爆竹煙火施放管制辦法規定，爆竹煙火除選購附有認可標示外商品，並應依產品使用說明正確施放，如保持安全距離顧及周遭人員、建築物及環境等安全，倘違反規定，依同條例處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。