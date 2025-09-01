快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

平溪靜安吊橋外籍遊客放煙火…推託「店家說的」 消防局：違規

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市平溪區靜安吊橋驚見遊客「放煙火」，新北市消防局表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
新北市平溪區靜安吊橋驚見遊客「放煙火」，新北市消防局表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝

有網友今天在臉書社團貼文，指有一群遊客在十分地區的靜安吊橋「放煙火」，有人勸阻，雙方還起口角。新北市消防局第6救災救護大隊表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。

網友今天臉書爆料公社貼文指出，今天走在十分靜安吊橋時，遇到一群口音像是來自東南亞的遊客，居然在吊橋中段放煙火，放完後直接走人。

網友說，他氣不過跑去跟他們說，怎麼可以在橋上放煙火，放完後垃圾也不帶走。在吊橋放煙火，如果煙火倒了，炸傷人怎麼辦。

網友說，對方答覆是店家叫他們到橋上放煙火，放完後，店家會去收走施放後的垃圾。這時有名導遊也跟這群遊客說，吊橋是公共區域，不能放煙火，不能店家說什麼就做什麼，店家「要你們跳河你們要跳嗎？」結果有1人竟回說「跳啊」，一直要勸阻他們的人去找店家討論。

新北市消防局得知訊息，派員前往靜安吊橋查看，並未發現遭破壞痕跡。消防局說，依據新北市爆竹煙火施放管制辦法規定，爆竹煙火除選購附有認可標示外商品，並應依產品使用說明正確施放，如保持安全距離顧及周遭人員、建築物及環境等安全，倘違反規定，依同條例處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

消防局表示，吊橋結構特殊，且多處於觀光景點或人潮聚集地，在吊橋上施放爆竹煙火，違反新北市爆竹煙火施放管制辦法，可依法處以罰鍰。如果引發火警，損壞橋樑結構，或危及其他人生命安全，也恐涉公共危險罪，將移送警方處理。

新北市平溪區靜安吊橋驚見遊客「放煙火」，新北市消防局表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。本報資料照片
新北市平溪區靜安吊橋驚見遊客「放煙火」，新北市消防局表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。本報資料照片
新北市平溪區靜安吊橋驚見遊客「放煙火」，新北市消防局表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
新北市平溪區靜安吊橋驚見遊客「放煙火」，新北市消防局表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
新北市平溪區靜安吊橋驚見遊客「放煙火」，新北市消防局表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。本報資料照片
新北市平溪區靜安吊橋驚見遊客「放煙火」，新北市消防局表示，吊橋結構特殊，且是觀光景點人潮聚集地，在吊橋施放爆竹煙火違反規定，查獲可處3至15萬元罰鍰。本報資料照片

吊橋 新北 平溪 爆料公社 觀光景點

延伸閱讀

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

消防裝備過期！最舊超齡5年 竹縣消防局汰購改善

林口鐵皮工廠深夜大火2廠房陷火海 消防局急呼泰山五股民眾緊閉門窗

中壢惡火5人喪命 屋主曾申請住警器「未安裝」錯失逃生時機

相關新聞

影／趙怡翔辭議員任國安會副秘書長 選區由劉品妡接班

總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔將接任國安會副秘書長。趙怡翔下午特別舉行「感恩茶會」，也宣布將接任國安會副秘書長...

平溪靜安吊橋外籍遊客放煙火…推託「店家說的」 消防局：違規

有網友今天在臉書社團貼文，指有一群遊客在十分地區的靜安吊橋「放煙火」，有人勸阻，雙方還起口角。新北市消防局第6救災救護大...

8.5萬人湧台北JJA 場內外粉絲互動焦點…落日飛車試音旁邊竟是他

2025潮台北音樂節系列活動、TMEX音樂博覽會順利落幕，北流介紹，今年亞洲音樂節吸引超過8.5萬人次到訪，也會聚120...

參訪荷蘭「市中心衝浪池」 侯友宜：新北續打造全齡運動環境

新北市長侯友宜正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。侯友宜指出，每座城市天然環境條件不同...

新北查核家具展 揭業者定金收取差異 消保官籲審閱契約

暑假是民眾採購家具的旺季，新北市法制局消保官針對近年家具展申訴案件增加，今年7月、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館...

公園設施好燙…小朋友不想去 詹為元籲市府制訂遮蔭SOP

台北市夏季連日高溫，學童們也難以承受在烈日下到沒有遮蔭的公園遊憩設施玩耍，北市議員詹為元今與特公盟、北市職能治療師公會召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。