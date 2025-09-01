北市、韓京畿道議會締結「夥伴議會」 開啟多元實質合作
台北市議會與韓國京畿道議會締結「夥伴議會」。北市議長戴錫欽與京畿道議長金振鏡簽署「夥伴議會合作協議」，將交流推向新高度，促進城市治理、議政運作、經濟發展、文化觀光等擴大交流，並開啟多元實質合作。
京畿道位於朝鮮半島中樞，工商發達、人文薈萃，人口超過1300萬，是目前全韓人口最多的行政區，與首爾形成首都圈，數年前並興建完成全韓最大地方政府及議會大樓。
京畿道議會自2001年保健福祉委員會委員長金道三到北市議會參訪後，揭開京畿道議會與北市議會交流序幕。統計至2025年8月底，京畿道議會計有文化公報、經濟投資、教育企畫、企畫財政等委員會、5個議員代表團及2個職員代表團來訪，超過北市任何姊妹市來訪頻率。京畿道轄下更有11個市郡議會的14個訪團來過本會。
2022年議長戴錫欽上任後，2024年率北市議會友好訪問團拜會京畿道，並與京畿道議會新上任的議長金振鏡相談甚歡，金率團回訪台北，並與北市議會簽訂夥伴議會合作協議。
北市議會表示，雙方議員互訪交流將成為常態性機制，將依據協議內容，持續檢視合作成效並隨時調整未來方向，期待透過更密切的議政夥伴關係，深化台韓地方民主交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言