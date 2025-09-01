北市、韓京畿道議會締結「夥伴議會」 開啟多元實質合作

台北市議會與韓國京畿道議會締結「夥伴議會」。北市議長戴錫欽與京畿道議長金振鏡簽署「夥伴議會合作協議」，將交流推向新高度，促進城市治理、議政運作、經濟發展、文化觀光等擴大交流，並開啟多元實質合作。

京畿道位於朝鮮半島中樞，工商發達、人文薈萃，人口超過1300萬，是目前全韓人口最多的行政區，與首爾形成首都圈，數年前並興建完成全韓最大地方政府及議會大樓。

京畿道議會自2001年保健福祉委員會委員長金道三到北市議會參訪後，揭開京畿道議會與北市議會交流序幕。統計至2025年8月底，京畿道議會計有文化公報、經濟投資、教育企畫、企畫財政等委員會、5個議員代表團及2個職員代表團來訪，超過北市任何姊妹市來訪頻率。京畿道轄下更有11個市郡議會的14個訪團來過本會。

2022年議長戴錫欽上任後，2024年率北市議會友好訪問團拜會京畿道，並與京畿道議會新上任的議長金振鏡相談甚歡，金率團回訪台北，並與北市議會簽訂夥伴議會合作協議。

北市議會表示，雙方議員互訪交流將成為常態性機制，將依據協議內容，持續檢視合作成效並隨時調整未來方向，期待透過更密切的議政夥伴關係，深化台韓地方民主交流。