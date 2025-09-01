北市：1至7月噪音車陳情 比去年同期減3成

台北市環保局今天表示，為有效取締高噪音車擾寧問題，多管齊下強化管制有成，統計今年1到7月有1334件噪音車陳情，對照去年同期1942件下降31%，北台8縣市並將整合執法。

環保局發布新聞指出，長期暴露在高噪音下，可能影響民眾作息，並危害健康及精神，為有效取締高噪音車擾寧問題，多管齊下強化管制奏效。

環保局說明，包含民國110年起陸續建置28套固定式聲音照相系統，以及每年執行200場次移動式聲音照相取締勤務，從110年至114年7月共取締告發5673輛次高噪音車。

另外與警察及監理單位定期執行靜城專案聯合攔查噪音車，從109年起到114年5月共查獲高噪音車輛1291輛。

環保局提醒車主守法，勿任意改裝排氣管或惡意製造噪音，否則依法可罰新台幣1800元以上、最高3600元罰鍰，並要求限期改善。

而且交通部已配合環境部推動機車排氣管改裝認證制度，並修正「道路交通安全規則」，從114年1月1日起，機車更換非原廠排氣管，應使用經環境部噪音管制認證且能對應其機車型式的排氣管，並須至監理單位辦理變更登記，始可上路；若未變更登記即使用改裝排氣管，警方可處900至1800元罰鍰。

此外，環保局說，為持續改善車輛噪音擾民問題，台北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣等北台8縣市，日前在北台區域發展推動委員會共同宣布擴大整合資源，由各縣市環保局、警察局、監理機關合作執行路攔勤務。