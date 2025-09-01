影／趙怡翔辭議員任國安會副秘書長 選區由劉品妡接班

總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔將接任國安會副秘書長。趙怡翔下午特別舉行「感恩茶會」，也宣布將接任國安會副秘書長一職，今天已經辭去台北市議員職務，也前往台北市政府拜會市長蔣萬安，感謝市府同仁協助里民服務。也宣告文山區辦公室執行長劉品妡將接替選民服務，爭取大安文山區市民的支持。

趙怡翔表示，做為台北市議員黨團幹部的工作，即將投入國家安全正式國家安全新的任務。謝謝賴總統的肯定，有機會利用過去的國際經驗，用於協助國安團隊的工作。共同為台灣的安全安全與外交打拼努力。

趙怡翔接著感謝，感謝在議會期間的議員同仁，不分黨派、顏色共同推動市政建設。爭取更多的市府資源。趙怡翔進一步指出，如果市政可以以不分政黨和顏色，對於守護國家安全應該更要有共識。

趙怡翔表示，可是即便離開了議會，服務不終斷。文山區服務處及選區主任，都會繼續留在崗位上，自己的辦公室主執行長劉品妡將投入選區服務，將全力爭取大安文山區市民的支持。