農遊童玩闖關趣 新北淡水忠寮社區農村藝術好蒔光

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「農遊童玩闖關趣活動」展現新北農村再生社區創意與文化能量。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市農業局與農業部農村發展及水土保持署臺北分署共同主辦「農遊童玩闖關趣 農村藝術好蒔光」，上周六在新北市淡水區忠寮社區盛大登場，開幕式上由忠山實驗小學所帶來的精彩表演揭開序幕，活動中將藝術帶入農村，現場更有免費DIY體驗、14個特色攤位及各式闖關送小禮遊戲，吸引許多遊客在淡水忠寮農村再生社區，體驗藝術、童玩與美食交織的盛宴。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展。這次「農遊童玩闖關趣活動」，展現新北農村再生社區創意與文化能量。活動現場也有許多貴賓出席參與，一起為淡水帶來更深度的農村體驗小旅行。

活動結合在地特色，透過關卡設計使民眾走入農村社區，現場還有草編、花草拓印及北管體驗供民眾免費DIY體驗。並結合農產品販售的農村美食，淡水忠寮南瓜冰棒及南瓜料理、平溪紫東蜂蜜產品、樹興茶籽油、平溪菁桐野薑花水餃、石門嵩山黑米、石碇永安龜茶、石碇烏塗手工包包、三芝三和社區洛神等產品，讓民眾也能夠體驗到新北農村最富豐的在地生活。

忠寮農村社區盛產南瓜、甘藷及茭白筍，是一座結合自然生態、魚菜共生、歷史古宅的農村再生社區。來到忠寮社區除了賞花之外，還可以體驗田園樂趣，近年來響應食農教育，打造友善耕作的市民農園，園區採友善方式耕作，不使用化學農藥及肥料。在繁忙的工作之餘，能夠趁假日或空閒時回歸田園，自己種菜自己吃，栽種作物除由承租戶自行享用也能餽贈親友健康蔬菜。

淡水 農村再生

