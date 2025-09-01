新北汐止仲夏音樂派對登場 MOMO家族、學校接力狂歡

汐止區公所主辦的年度音樂盛事「仲夏音樂派對」，8/30週六下午，在汐止區公所前廣場繽紛登場，活動匯集了在地社團、以及12所學校輪番音樂演出，現場還有MOMO家族的哥哥姊姊帶動唱跳，吸引大批民眾熱情參與，小朋友跳的好開心，在音樂與歡笑中度過難忘的仲夏夜。

下午時間，學校表演是由長安國小小朋友帶來的傳統技藝演出跳鼓陣，揭開序幕，汐止區仲夏音樂派對已經舉辦10幾年，週末下午時段，先由在地社團上台演出，隨後汐止區12所學校的音樂團體輪番上陣，帶來多樣化的音樂與舞蹈表演，中間時段則是由在地企業觀天下有線電視熱情贊助，邀請來了MOMO家族的泡芙姐姐、柚子哥哥帶動唱跳，小朋友們開心的站在最前面，當天新北市副市長劉和然也和來賓們一起站上舞台、跟著哥哥姊姊，和小朋友們一起唱跳，現場氣氛好歡樂。

新北市副市長劉和然表示，汐止區仲夏音樂派對已經辦了10幾年，這是地方很有傳統的活動，因為結合了社區、學校，邀請社區民眾一起來參與，坐在廣場前的階梯上，吹著微風，看看舞蹈表演，或是聽聽音樂等各種演出，還有學校學生，汐止在地孩子帶來不管是在音樂或是舞蹈的展現，這就是城市最美的地方。

汐止區長林慶豐指出，「仲夏音樂派對」已成為汐止重要的藝文品牌活動，公所持續透過音樂與文化凝聚社區力量。今年邀集4個社團與12所學校共同參與，不僅提供孩子們展現才華的舞台，也讓市民朋友共享一場屬於汐止的夏日限定音樂饗宴。

觀天下有線電視公司總經理黃清波提到，很高興來參加汐止區公所主辦「仲夏音樂派對」，代表公司觀天下有線電視來參與活動，非常感謝汐止區公所邀請協辦，今年一樣邀請MOMO來參與這場音樂盛會，現場看的到很多家長帶著小朋友來到現場唱跳，氣氛很歡樂。