新北公共工程優質獎頒獎 10項工程、4人獲表揚

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府今天舉辦114年度公共工程優質獎頒獎典禮，貴賓、評審及獲獎單位齊聚一堂。圖／新北市工務局提供
新北市政府今舉辦公共工程優質獎頒獎典禮，共表揚10件優質公共工程與4位個人貢獻獎得主。副市長陳純敬表示，優質獎不僅是肯定工程品質的舞台，也是全國金質獎比賽前哨戰，市府期望藉此激勵團隊持續創新、嚴謹施工，打造更安全、宜居與永續的城市。

陳純敬指出，新北市作為全台人口最多的直轄市，城市發展帶動道路、橋梁、停車場、河川整治、公園等多元建設。在市府、專業團隊及市民共同努力下，城市環境逐步提升，除講究品質，也重視安全、環境與生態兼顧，讓公共工程成為城市蛻變的重要推力。

工務局長馮兆麟說明，公共工程優質獎至今已邁入第23屆，過去一年全市執行工程約1700件，今年共有19件參與競逐，最終10件脫穎而出，涵蓋教育、交通、居住及公共空間等面向，展現兼具人文關懷與永續理念的特色。

馮兆麟舉例，三峽國光段二期社會住宅規畫空中綠廊並設托育、托老設施，打造舒適樂活環境；瑞芳三爪子坑路人行環境改善工程退縮校園圍牆並融入景觀設計，提升孩童上學安全；中華路一段人行道改善工程則整合人行空間，便利市民往返捷運與運動中心；三重公共服務園區透過林蔭步道與雨水入滲設計，兼顧生態調適與氣候韌性；興穀國小地下停車場則結合地上操場與地下停車空間，解決未來行政中心啟用後的停車需求。

此外，4位個人貢獻獎得主也在典禮中獲得肯定。養護工程處副總工程司黃裕智、捷運工程局總工程司曾國嵐分獲第一、二類個人貢獻獎；工班職人李健泳與簡松陽則憑藉專業技術獲頒第一線工班貢獻獎。李健泳曾在0403地震後導入頂升橫移工法，使環狀線提前半年恢復通車；簡松陽則以精準放樣工法協助打造九份山城觀光亮點，展現技術職人的深厚實力。

主辦單位採購處強調，透過公共工程優質獎鼓勵優質廠商與專業人員積極投入建設，藉由良性競爭推動團隊提升品質，共同建構安居樂業、智慧永續的新北城市。

養工處「汐止區康寧街三期道路改善工程」榮獲優等，由新北市副市長陳純敬（左二）頒獎，並與團隊合影。圖／新北市工務局提供
新北市政府今舉辦114年度公共工程優質獎頒獎典禮，新北市副市長陳純敬（後排右五）率市府團隊，共同承諾攜手提升新北市公共工程品質，並與開場表演的坪林國小太鼓團合影。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬（左二）主持114年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮，養工處「瑞芳區三爪子坑路（瑞芳國中旁）人行環境改善工程」獲得優等肯定，與獲獎團隊合影。圖／新北市工務局提供
新工處以「新北市三重區興穀國民小學操場興建地下停車場統包工程」榮獲優等肯定，由新北市副市長陳純敬（左三）頒獎，並與團隊合影。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬（中）頒發113年府內績效評核績優機關獎項，勉勵各單位持續精進，打造優質工程。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬（中）頒發個人貢獻獎，分別由養工處副總工程司黃裕智（左二）及捷運工程局總工程司曾國嵐（左一）獲得第一、二類個人貢獻獎；兩位職人李健泳（右一）及簡松陽（右二）則展現卓越技術，雙雙榮獲第一線工班個人貢獻獎殊榮。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬（左二）主持114年度新北市公共工程優質獎頒獎典禮，新工處以土城區「頂福安居」社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢（含雨水箱涵設置）工程贏得優等，與獲獎團隊合影。圖／新北市工務局提供
人行道 公共工程

