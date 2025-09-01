新北貢寮社區幹部齊聚學新知 一起打造幸福家園

為了讓社區更有活力、服務更貼近居民，新北市貢寮區公所今(1)日早上舉辦了一場別具意義的「社區發展工作聯繫會報暨核心幹部培力課程」，現場聚集了貢寮30位來自各社區發展協會的理事長、幹部與理監事，大家一起學習、交流經驗，為打造更宜居的社區共同努力。

活動特別邀請兩位專業講師分享實用知識，謝詣涵講師帶來「社區資源盤點與分析」的課程，教大家如何挖掘在地的特色與潛力，為社區規劃出更好的未來。而楊月華講師則用豐富的實務經驗，分享績優社區的成功案例，讓大家大開眼界，也獲得不少靈感。

貢寮區區長柯建輝表示，感謝每一位社區夥伴長期為地方打拚，並表示社區協會是推動公共事務和福利服務的重要力量。只有不斷學習與合作，才能讓社區更有韌性，也更能跟上這個快速變化的時代。

許多參加的幹部表示，這次的課程不只學到新東西，還有機會和其他社區的夥伴交流，對未來的工作有很大幫助。