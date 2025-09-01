快訊

連勝文讚謝典林是少數有實力人選 仍憂他「身兼三職」是大挑戰

代理人呼之欲出？盧秀燕、郝龍斌同日曬「伯公」吳伯雄合照掀熱議

新北貢寮社區幹部齊聚學新知 一起打造幸福家園

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
透過專業講師分享，社區幹部一起學習交流，更能跟上這個快速變化的時代。 圖／觀天下有線電視提供
透過專業講師分享，社區幹部一起學習交流，更能跟上這個快速變化的時代。 圖／觀天下有線電視提供

為了讓社區更有活力、服務更貼近居民，新北貢寮區公所今(1)日早上舉辦了一場別具意義的「社區發展工作聯繫會報暨核心幹部培力課程」，現場聚集了貢寮30位來自各社區發展協會的理事長、幹部與理監事，大家一起學習、交流經驗，為打造更宜居的社區共同努力。

活動特別邀請兩位專業講師分享實用知識，謝詣涵講師帶來「社區資源盤點與分析」的課程，教大家如何挖掘在地的特色與潛力，為社區規劃出更好的未來。而楊月華講師則用豐富的實務經驗，分享績優社區的成功案例，讓大家大開眼界，也獲得不少靈感。

貢寮區區長柯建輝表示，感謝每一位社區夥伴長期為地方打拚，並表示社區協會是推動公共事務和福利服務的重要力量。只有不斷學習與合作，才能讓社區更有韌性，也更能跟上這個快速變化的時代。

許多參加的幹部表示，這次的課程不只學到新東西，還有機會和其他社區的夥伴交流，對未來的工作有很大幫助。

貢寮 新北

延伸閱讀

新北白雲國小飛行學院課程揚名 獲Google Reference School國際認證

社區檢舉騎樓違停釀風波 基市府規畫兩路段開放停車

社區協會攜手基隆消防分隊 親子共學初期滅火與避難逃生

與蘇巧慧過招！劉和然：財劃法爭議重點是制度 中央還在打壓新北

相關新聞

影／趙怡翔辭議員任國安會副秘書長 選區由劉品妡接班

總統府公布國安會新人事，台北市議員趙怡翔將接任國安會副秘書長。趙怡翔下午特別舉行「感恩茶會」，也宣布將接任國安會副秘書長...

平溪靜安吊橋外籍遊客放煙火…推託「店家說的」 消防局：違規

有網友今天在臉書社團貼文，指有一群遊客在十分地區的靜安吊橋「放煙火」，有人勸阻，雙方還起口角。新北市消防局第6救災救護大...

8.5萬人湧台北JJA 場內外粉絲互動焦點…落日飛車試音旁邊竟是他

2025潮台北音樂節系列活動、TMEX音樂博覽會順利落幕，北流介紹，今年亞洲音樂節吸引超過8.5萬人次到訪，也會聚120...

參訪荷蘭「市中心衝浪池」 侯友宜：新北續打造全齡運動環境

新北市長侯友宜正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。侯友宜指出，每座城市天然環境條件不同...

新北查核家具展 揭業者定金收取差異 消保官籲審閱契約

暑假是民眾採購家具的旺季，新北市法制局消保官針對近年家具展申訴案件增加，今年7月、8月兩度前往三重體育館及五股工商展覽館...

公園設施好燙…小朋友不想去 詹為元籲市府制訂遮蔭SOP

台北市夏季連日高溫，學童們也難以承受在烈日下到沒有遮蔭的公園遊憩設施玩耍，北市議員詹為元今與特公盟、北市職能治療師公會召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。