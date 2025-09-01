為期3個月 台北古蹟日「鐵路行經」開放老房第一視角

2025年台北古蹟日今天起跑，為期三個月活動邀集民眾深入古蹟第一現場。北市副市長林奕華與代言人大霈出席活動，分享今年以「行經之地：穿越台北的城市縫隙」為主題，聚焦北市鐵路沿線，從西區到近期部分展示的鐵道博物館東區，活動即日起免費報名。

文化局介紹，今年整合超過50場的文資修復現場、修復建築師帶領民眾走讀期間的限定，而「行經之地」則是由鐵路發展所串起，由台北市西區的三井倉庫、台北酒廠、松菸再到開放第一階段的鐵道博物館。

文化局說，這次首度與台北記憶倉庫合作，推出9月27日、28日限定的「老屋夜派對」，包含市集、戶外瑜伽、台味啤酒節等，在百年倉庫在夜晚化身歷史、藝術與音樂交錯的文化現場，特別是提供建國啤酒廠聯名，復刻台灣第一支小麥啤酒的味道。

林奕華說，市府會議當中，文資審議是密集度最高的，可以讓古蹟文資重現保留，而修復後的活化再利用，也能夠變成都市不同於摩登高樓的另一個顏面。這次敞開部分面貌的鐵道博物館，在她時任北市議員到立委期間，致力期盼開放到大眾視野。

大霈笑說，從小就被說有個老靈魂，很喜歡的事物、古蹟或者長輩，所以她和爸爸分享自己接任代言時，爸爸還笑說，自己年紀大也快變成古蹟。這次的台北古蹟日則最期待「老屋夜派對」，能夠享受微醺老屋的新感受。