8.5萬人湧台北JJA 場內外粉絲互動焦點…落日飛車試音旁邊竟是他

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
沖繩饒舌歌手OZworld演出後到場下簽名，不少樂迷趕緊拿出珍藏應援物和專輯等簽名示愛。圖／讀者提供
沖繩饒舌歌手OZworld演出後到場下簽名，不少樂迷趕緊拿出珍藏應援物和專輯等簽名示愛。圖／讀者提供

2025潮台北音樂節系列活動、TMEX音樂博覽會順利落幕，北流介紹，今年亞洲音樂節吸引超過8.5萬人次到訪，也會聚120位國際音樂節策展人、節目買家等到場。尤其在演唱會，更是不少跨界跨國演出，台下場外簽名會，到日本樂團主唱現身觀眾席看表演，正是展現交流的重要時刻。

北流表示，系列活動的音樂博覽會，是以音樂產業界為面向，以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為策展主題，匯聚超過60個音樂品牌於北流文化館展出，包含海內外指標性的音樂製作公司、經紀品牌、唱片廠牌、音樂節及演出場館參與。

北流說，延續去年的國際交流成果，邀請25位國際產業人士來台，今年擴大規模，邀集多達120位國際嘉賓參與，囊括國際音樂節策展人、節目買家、唱片經紀、場館主理人等，並開放產業人士自由報名，共同深化跨國連結。

北流介紹，尤其特邀音樂品牌中，首度邀集日本duo MUSIC EXCHANGE、Zepp New Taipei，韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節，以及泰國大山音樂節等亞洲知名演出場地與音樂節，展現出台灣流行音樂產業的多元樣貌與國際接軌成果。

特別是，延伸的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」集結亞太10國將近70場的精彩演出，金曲歌后蔡健雅、陳珊妮等歌手，也包含跨國跨界演出，像是DizzyDizzo蔡詩芸與沖繩饒舌歌手OZworld、落日飛車與許光漢同台，全園區共有超過8.5萬人次到訪。

台上演出互動外，台下的活動精彩。OZworld演出後舉辦簽名會，不少台灣粉絲看準機會難得，拿出了蒐藏的黑膠、聯名書籍、專輯等周邊簽名，OZworld簽名同時也認真與粉絲對話、交流。

另外，也有民眾在社群平台分享，在聽落日飛車演出時，一旁竟然坐著同樣來JAM JAM ASIA表演的日本樂團ALI主唱LEO，甚至演出前的彩排，LEO就問說是哪一首歌，很好聽。

北流說，台北作為亞洲音樂樞紐的創造力與城市魅力，透過產業界與演出的同時，讓更多樂迷能聽見和看見不同國家音樂，國際媒合及交流，積極向世界發聲，推動台灣流行音樂邁向全球舞台。

壓軸場的落日飛車與許光漢合唱，吸引一大票粉絲塞爆場館。圖／台北流行音樂中心提供
壓軸場的落日飛車與許光漢合唱，吸引一大票粉絲塞爆場館。圖／台北流行音樂中心提供
北流統計，兩天的入園區人數多達8.5萬多人。圖／台北流行音樂中心提供
北流統計，兩天的入園區人數多達8.5萬多人。圖／台北流行音樂中心提供

