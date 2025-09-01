先嗇宮普度增設獨居長者、動物靈牌位 李乾龍：祈願慈悲普施

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三重先嗇宮依循傳統，每年農曆七月十一日至十五日廣設超薦法壇，為民眾祖先進行普度。今年除延續往例有「動物靈牌位」外，特別新增「獨居長者牌位」。記者張策／攝影
農曆七月俗稱「孝月」，是慎終追遠、飲水思源的重要時節。三重先嗇宮依循傳統，每年農曆七月十一日至十五日廣設超薦法壇，為民眾祖先進行普度。今年除延續往例有「動物靈牌位」外，特別新增「獨居長者牌位」，以慈悲心懷普施，期盼讓更多無人祭祀的亡靈獲得超度。

先嗇宮董事長李乾龍表示，農曆七月不僅是傳統孝月，也是展現慈悲的時刻。過往多年來，廟方都為市民祖先舉行五天的超薦法會，今年特別設立逾百位往生獨居長者的專屬牌位，「這些長者往生後，無人為其超薦，從我擔任董事長至今已陸續超過百位，今年開始，每年都會為這些長者設立牌位，替他們做功德。」

李乾龍進一步指出，今年法會同時也為低收入戶家庭免費設置祖先牌位，也延續往例設立「動物靈」牌位區。他說，現代社會許多人視寵物為家人，寵物離世後同樣需要安慰與超薦，「這樣的安排反映了中國人慈悲為懷的精神。」

他強調，先嗇宮的普渡法會不僅是宗教儀式，更是社會關懷的展現。廟方希望透過為獨居老人、低收入戶及動物靈設立牌位，讓大眾感受人間溫情與普世慈悲。「我們在七月十五日將舉行大規模普度，誠摯邀請志工與信眾共襄盛舉，為境內孤魂野鬼、祖先與亡靈祈福，也祈願地方能陰陽兩利，社會祥和。」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

