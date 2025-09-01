快訊

參訪荷蘭「市中心衝浪池」 侯友宜：新北續打造全齡運動環境

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。侯友宜指出，每座城市天然環境條件不同，因地制宜規劃更有助於推動全齡運動，新北市持續努力，讓每個人都可以找到適合自己、屬於自己的運動方式。

「RiF010」位於荷蘭第二大城市鹿特丹，採用再生能源，包括太陽能與風力發電供應系統運作。其水源取自河川，並經過濾處理，平均每7小時進行一次完整換水循環，製造出的浪最高可達1.5公尺。

自去年夏天啟用後，RiF010被視為結合運動與觀光的特殊景點，假日吸引許多遊客圍坐觀賞。除了將海邊活動帶進都市，該設施也與當地學校合作，提供衝浪或水域安全課程使用。

侯友宜表示，為滿足衝浪愛好者，新北市打造中角灣國際衝浪基地，而針對29區各自具備不同條件及需求，市府透過運動中心「一館一特色」的規畫，加上現有236座特色運動公園，持續完善全齡運動環境，期望讓每位市民都找到最符合個人的運動方式。

侯友宜也強調，新北市近期獲得2025遠見「運動縣市大調查」評比第一名，運動城市是新北的現在進行式，更是未來繼續加強推展的目標。

新北市長侯友宜正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜正在歐洲訪問，一行人在荷蘭參訪全球第一座「市中心衝浪池」RiF010。圖／新北市政府提供

